«Vendetta» contra el «arrogante» Tom Dumoulin

Las declaraciones de Tom Dumoulin, líder del Giro de Italia, contra Nairo Quintana y Vicenzo Nibali tras la etapa del jueves en los Dolomitas han tenido su reflejo en la jornada de hoy en la ronda italiana. Los «atacados» por el poseedor de la 'maglia' rosa ya le contestaron ayer, pero han querido ir más allá y le han dado un buen susto ya en la carretera.

A aproximadamente 140 kilómetros de la meta, en una cota no puntuable, Nairo Quintana, Nibali y sus equipos aprovecharon un despiste de Dumoulin para atacarle y dejarle cortado. Con la ayuda de otros equipos como el FDJ y el Katusha acumularon más de un minuto y medio de ventaja sobre el líder.

Afortunadamente para Dumoluin, encontró apoyo en equipos como el Orica, el Trek o el Lotto Jumbo para volver a enlazar con el grupo del colombiano y el italiano, ya en la subida de Sella Chianzutan.

Sin embargo, ese esfuerzo extra pudo pasar factura al líder, que en el último puerto de la jornada se vino abajo, perdiendo más de un minuto respecto a sus perseguidores en la clasificación general y cayendo a la seguna plaza.

En respuesta a su «rajada»

Este importante susto se produce apenas unas horas después de que el holandés criticase a sus rivales porque a su juicio «sólo se preocuparon de mi rueda, su forma de competir fue extraña y no la entiendo. En el tramo final, hemos cedido mucho tiempo con el resto de rivales. Espero que corriendo así acaben perdiendo su plaza de podio en Milán. Estaría bien y sería feliz si sucediera».

Los aludidos respondieron, siendo Nibali el más duro con su colega: «No me importa lo que diga Tom, está siendo un arrogante. Que se ande con mucho cuidado. Yo he ganado dos Giros, un Tour y una Vuelta. Debería estar atento y mantener los pies en el suelo. Ha demostrado que está muy fuerte pero está hablando demasiado. Con el movimiento de Pinot, él también puede perder el podio, no hay nada seguro en este Giro excepto que no se lo pondremos nada fácil hasta Milán. Debería mantener los pies en el suelo. El karma existe y todo se te puede volver en contra».