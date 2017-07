El ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) aseguró hoy que acata la decisión de los jueces de la UCI de expulsarle de Tour de Francia tras el incidente en el sprint de este martes en Vittel, en la cuarta etapa de la ronda gala, en la que cerró el paso y provocó la caída de Mark Cavendish (Dimension Data), que ha dejado la competición lesionado.

«¿Qué puedo hacer? Sólo puedo aceptar la decisión de los jueces, pero para nada estoy de acuerdo con ellos porque creo que no hice nada malo en el sprint», apuntó Sagan ante los medios en el hotel de su equipo antes de volver a casa.

El campeón del mundo fue castigado inicialmente con la pérdida de su segunda posición y con 30 segundos de penalización en la general, pero la UCI finalmente optó por su descalificación total tras estudiar las imágenes de lo sucedido en el sprint y pese a las disculpas inmediatas de Sagan, vigente doble campeón del mundo, ante el de la isla de Man.

«Lo que está mal es que Mark se cayó y lo importante es que se pueda recuperar bien. Me sabe mal por ello. Como se puede ver fue un sprint loco. No es el primero y no será el último así. Así que deseo a Mark que se recupere bien y ya está», señaló el esloveno.

En la «loca» acción, como así hizo referencia Sagan, éste cerró el hueco que le separaba de las vallas de protección justo cuando Cavendish, que seguía la estela del ganador Arnaud Démare (FDJ), pasaba por ahí y fue empujado por el corredor del Bora, yéndose al suelo y provocando también las caídas de John Degenkolb (Trek) y Ben Swift (UAE Emirates).