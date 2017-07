Antes de subir al autobús del Sky, a Mikel Landa le esperan en la meta de Foix los saludos de sus compañeros y, al otro lado de la cinta que impide el paso del público, de sus padres. Emocionados. Llevan desde mayo, desde los Dolomitas del Giro, con los pelos de punta. Antes de subirse al rodillo, Mikel les abraza. Diez minutos de pedaleo, de ensimismarse pensando en lo que ha hecho. «Ufff. Menudo día». Froome hace lo mismo. Se saludan. El británico es el líder del Sky; el alavés, el más fuerte del Tour.

Ha protagonizado una gran etapa.

Ha sido un buen día, una gran etapa. Muy heavy. Y he acabado muy satisfecho de cómo me han ido las cosas.

El Sky ha jugado por fin su baza. Le ha lanzado.

Tenerme a mí por delante obligaba al líder, a Aru, y a Bardet a cerrar el hueco. Así Chris (Froome) podía ir todo el día a rueda y remacharles si era posible. Al final, no sabíamos si era mejor que yo disputara el triunfo de etapa o que sacara más tiempo en la general. Y yo he decidido ir a coger más tiempo.

Ha llegado a estar al borde de ser líder del Tour.

Ya, si hubiera sacado un minuto más... La verdad es que hoy me ha motivado mucho verme así. Claro que quiero verme vestido de amarillo, pero hay que ir día a día.

Contador ha sido clave. Él ha iniciado la batalla. ¿Han hablado?

Sí, me ha dicho que me iba a ayudar todo lo que pudiese. Y que tiráramos adelante los dos, que podíamos hacer algo grande.

¿Qué ha pasado por su cabeza en ese momento?

Si alguien me podía arrastrar hacia delante era él. Es un corredor muy explosivo, con mucha garra. Era la rueda perfecta a seguir. Esperaba que Alberto atacara. En la primera subida se han movido corredores situados sobre el puesto veinte de la general. Ha atacado primero Quintana y luego ha sido Alberto. Me he ido con él y con Barguil.

Se ha colocado quinto en la general, a poco más de un minuto de Aru. El Sky, con Froome y usted, tiene dos bazas.

Sí, hemos visto que el Astana -equipo de Aru- tiene muchas dificultades. Está muy debilitado. Tener dos bazas nos es muy favorable. Se abre un abanico diferente para nosotros.

¿Qué le ha dicho Froome?

Que está muy contento con lo que he hecho. El jueves pasó un momento complicado, pero confío en que la semana que viene esté al cien por cien.

Ya había demostrado que era un ‘hombre Giro’. Ahora es un ‘hombre Tour’.

Soy un escalador y cuando hay montaña siempre puedo lucirme un poco más.

¿Se ve en el podio?

Ufff. Queda una semana. Al igual que desde hace cuatro días estoy notando mejores sensaciones, tengo la incertidumbre de si pagaré los esfuerzos del Giro. No sé hasta dónde aguantaré. Voy a disfrutar del momento y que venga lo que sea. No creo que esté más fresco que otros. Vengo de correr el Giro mientras otros estaban en el Teide o Sierra Nevada (concentrados en altitud) preparando este Tour. No sé hasta dónde llegaré.

Le veo de líder del Sky.

Ja, ja. Pues ves mal.

¿No se siente con piernas para ese puesto?

Sí, sí tengo piernas, pero no tengo galones. Hemos venido con Chris a ganar el Tour. Él lo ha logrado ya tres veces. Sé bien cuál es mi papel aquí. Claro que me gustaría ganar y ser el jefe, pero sé cuál es mi rol. Estamos aquí para ganar con Chris.

Los galones se reclaman en etapas como ésta.

Ya. A partir de ahora igual se plantea otra carrera, pero el líder sigue siendo Froome. Llevo años pidiendo galones, aunque por una cosa o por otra no he podido dar mi mejor versión. Este año, desde la última semana del Giro,va todo rodado y estoy disfrutando mucho otra vez de la bici.

El Tour está muy igualado. ¿A quién ve como ganador?

Ojalá sea Chris. Y si no, yo, ja, ja.

En la octava etapa, usted se metió en una fuga camino la cima de Rousses, llegó a tener casi tres minutos, pero fue su propio equipo el que les cazó. ¿Le da rabia ahora?

Hombre, y me da pena también haber perdido un minuto en La Planche des Belles Filles. La carrera ha ido así. No me puedo quedar fijándome en lo que ha pasado. Mejor mirar hacia delante.