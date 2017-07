El ciclista español Alberto Contador (Trek) se ha mostrado decepcionado con su participación en la ronda gala tras la penúltima etapa del Tour de Francia celebrada este sábado ya que, bajo su punto de vista, ha sido «para dejar atrás excepto por algunas etapas».

«Hemos hecho la crono a tope, no teníamos la motivación de cuando te estás jugando el maillot amarillo pero bueno, lo hemos hecho a tope y ahora ya toca descansar. Ha sido un Tour para dejar atrás excepto en algunas etapas. Con ganas de empezar a descansar y pensar en nuevos objetivos», explicó el doble campeón de la 'Grande Boucle'.

Con respecto a su estado físico, ha declarado haberse «encontrado bien» en la última semana del Tour a excepción de la jornada del viernes, donde pagó «la etapa del día anterior». «Estoy contento por que ayer no me encontré bien y quizá pague el día anterior, pero en la ultima semana me he encontrado físicamente bien y eso es algo bueno porque me he recuperado bien de los esfuerzos», puntualizó.

Preguntado por su participación en la Vuelta a España, Contador ha explicado que «aún es pronto» para hablar y que «todo está en el aire». «Es pronto para hablar de si vamos a la Vuelta. Hay que hablar con el equipo... El equipo tiene planes desde principio de año y por eso todo está en el aire», finalizó.

Contador, que llegaba al Tour de Francia 2017 con el objetivo de al menos luchar por llevarse el maillot amarillo, ha finalizado la competición en novena posición a 8 minutos y 49 segundos de un Chris Froome (Sky) que se ha alzado con su cuarta ronda gala.