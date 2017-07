El español Alberto Contador (Trek) dijo, durante la segunda jornada de descanso en el Tour de Francia, que «sin las caídas sufridas ahora estaría luchando por el maillot amarillo», y se mostró «supermotivado pero realista» para luchar por un triunfo de etapa.

«Las caídas te ponen psicológicamente al límite. No creo en el destino de la mala o buena suerte, pero hay veces que lo dudas. Luego cambias el chip y sigues adelante. Sin las caídas creo que ahora estaría luchando por el maillot amarillo», dijo Contador en el hotel de reposo en Le Chambom-Sur-Lignon.

Contador, tranquilo y confiado, no tira la toalla y se siente dispuesto a jugar sus bazas, sin renunciar al podio. «Lo voy a intentar, pero me sacan mucho tiempo. Mis objetivos son realistas, y pasan por una victoria de etapa y, sobre todo, disfrutar de la bicicleta. Por ejemplo, el otro día viví momentos especiales cuando me escapé con Landa. Hay veces que no me acuerdo de las victorias, sino de momentos como aquel», comentó.

El ciclista madrileño recalcó que «mientras esté en carrera todo puede pasar»: «Si te pones límites te frenas. Mi objeto no es el podio, es ganar una etapa, pero cuidado porque aún pueden pasar muchas cosas».

A pesar de las caídas y contratiempos, Contador no mira atrás y piensa en momentos emocionantes, con él como protagonista. «He trabajado mucho para llegar a tope al Tour. Entrenando batí el récord que tenía en el Puerto de la Morcuera. Luego, en el Tour sufrí caídas que me lastraron. Nunca me planteé la retirada, sobre todo por respeto a los patrocinadores y los aficionados», explicó.

Sobre su papel en carrera y estrategias a seguir, el corredor de Pinto abrió el abanico de posibilidades, pero ante todo, con espíritu de libertad. «Tengo que hacer mi carrera, pero es cierto que algunos corredores se pueden convertir en aliados, pero no cualquiera, porque algunos no tienen piernas o no quieren colaborar. Por ejemplo, en Formigal no había nada preparado y se vino Quintana, y el otro día Landa. Depende de quien te acompañe puedes intentar alguna estrategia o no. Lo ideal sería alguien del top 15», dijo.

«Me puedo mover como me apetezca, pero tengo que buscar la mejor carrera para mí, sin pensar en favorecer a nadie», apuntó.

Ante la semana decisiva con el paso por los Alpes, Contador advirtió que será más decisiva la etapa del Galibier que la del Izoard. «El Galibier es un puerto que me gusta, largo, duro, al final por encima de los 2.000 metros de altitud, donde muchos se vienen abajo. A mi se me da bien, y siempre mejor los Alpes que los Pirineos. Esa etapa será más decisiva que la del Izoard porque ésta última es más previsible y la gente irá a aguantar sin perder tiempo. El Galibier puede quitar opciones de podio, incluso de victoria», añadió.

Preguntado por la declaración de Mikel Landa, en la que aseguró que nunca más irá a un equipo para ser segundo, el líder del Trek ofreció su punto de vista. «En cualquier aspecto de la vida tienes que tomar decisiones y en este caso debes decidir la oferta que te ofrezca más oportunidades. Ya vivió la experiencia en el Astana y ahora le vuelve a suceder. Tienes que decidir por tus intereses y por la confianza que tengas en ti mismo», explicó.

Sobre su participación en la próxima Vuelta a España, Contador dejó su decisión en el aire. «En el equipo hay varios intereses, también tiene esprinters y no siempre hay compatibilidad. Si voy a la Vuelta es para disputar. Aún estamos pensando el asunto».