Susto de Froome que pudo costarle el Tour de Francia

Hay imágenes que pasan desapercibidas en mitad de una etapa. Detalles que no no van a mayores, pero que podrían haber cambiado el rumbo de la carrera de manera definitiva. En la octava etapa, la primera de alta montaña del Tour, Froome y medio Sky sufrieron un percance que estuvo a punto de costarle el triunfo al británico.

[Sigue en directo la octava etapa del Tour de Francia]

En el descenso de uno de los puertos del día, con el conjunto del líder en cabeza, varios compañeros y el propio Froome negociaron mal una curva y se fueron largos. La buena noticia para ellos fue que el precipicio, habitual durante todo el descenso, no estaba cerca en ese momento y pudieron regresar a la calzada casi sin problemas.

Frayeur pour @chrisfroome qui manque un virage / That was close for Froome! #TDF2017pic.twitter.com/1j66p84LYC