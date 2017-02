La solidaridad de Contador en las montañas de Marruecos

Hace diez años, recién glorificado en los Campos Elíseos con el maillot amarillo de ganador del Tour, Alberto Contador intentó coger un taxi en el aeropuerto de Barajas con destino a Pinto. Era un tipo medio desconocido que había sorprendido al público con su fuerza en la montaña. Llevaba un equipaje voluminoso. De su hombro colgaba la enorme funda que envuelve las bicicletas de los ciclistas. Ningún taxista se atrevía a meter ese armatoste en su coche ante la perspectiva de rasponazos o posibles deterioros. Ayer, en las afueras de Móstoles (Madrid), el corredor español más impactante desde Induráin recordó la anécdota como personaje nuclear en un gigantesco concesionario de automóviles Skoda que patrocinará a sus equipos Polartec, de sub 23 y júnior. Contador (34 años) no solo quiere volver a ganar el Tour este verano –se estrena este miércoles en la Vuelta a Andalucía con los americanos del Trek–. También confía en convertir en breve su cantera ciclista en un equipo profesional.

Entre tanto, el ciclista participa en el proyecto «Bicis por la vida» junto a la Fundación Ananta. Una iniciativa que ha repartido 600 bicicletas en tres aldeas por las montañas de Marruecos de la que se han beneficiado niños de entre siete y nueve años. Con las bicis donadas, los cahavles africanos del Atlas han podido acudir a las escuela o simplemente desplazarse. Los equipos de Contador han cedido los premios que consiguieron la pasada temporada (3.515 euros el conjunto júnior y 2.120 el sub 23) al plan solidario «Bicis por la vida».

También hace diez años conoció al campeón español José Ramón Lete, entonces director general de deportes de la Comunidad de Madrid y hoy secretario de Estado del Deporte, presente en el acto. La puesta de largo de los equipos de Contador citó en Móstoles al representante del Gobierno, tal fue la corpulencia de la convocatoria. El aforo del recinto se quedó pequeño para conocer la caras de los ciclistas de dos conjuntos que no salen en la televisión, sino en revistas y webs especializadas. «Gracias por apostar por el deporte –enfatizó Lete–. Tener un jefe como Alberto supone que va a entender mejor que nadie a los ciclistas y que los va a exigir tanto como se exige él mismo».

Hace cinco años Contador y su hermano y manager Fran realizaron un casting entre las principales escuelas de ciclismo de España y captaron a un puñado de cadetes para administrar sus cualidades en dos categorías. El conjunto junior, que adiestran el exciclista Félix García Casas y el técnico Guillermo Gutiérrez, y el sub 23, que manejan los excorredores de la ONCE Rafael Díaz Justo y Gorka Beloki (el hermano de Joseba). Contador cultiva la vida deportiva de 29 aspirantes a estrella (13 en el júnior, 16 en el sub 23), a los que ayer dedicó mensajes realistas: «Os vamos a dar todas las facilidades para que compitáis y trataremos de inculcaros valores que os sirvan para la vida, pero tenéis que saber que no todos seréis profesionales».

Quince millones

Contador intentó cerrar el círculo el curso pasado. Oleg Tinkov anunció que se apartaba del ciclismo y el campeón español se embarcó en una aventura fenomenal. Encontrar quince millones de euros para financiar el trasvase de su cantera al World Tour, la primera división. Quiso ser líder y jefe de su equipo al mismo tiempo. Una estrella como Contador no consiguió financiación de una multinacional. Pero sigue en el empeño.

«Quiero devolver al ciclismo todo lo que me ha dado –explicó el madrileño–. Las carencias del ciclismo español son de base. Este proyecto crece año a año y solo nos queda un paso, dar el salto al profesionalismo. Trabajamos en ello, aunque ahora lo hacemos sin estrés. Buscamos el apoyo necesario y esperamos que se concrete en el plazo de uno o dos años».

Mientras despliega su espíritu emprendedor por los despachos del mundo, Contador afila su cuerpo para ampliar su colección (dos Tours, dos Giros y tres Vueltas). «En el Trek he encontrado un ambiente excepcional y un grupo muy organizado y exigente. El objetivo es el Tour al cien por cien. Ojalá pueda sortear las caídas y todo dependa solamente de mí. Froome ha dominado en los últimos años y es el favorito».