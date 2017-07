Sheila Gutiérrez gana la séptima etapa del Giro

Sheila Gutiérrez, vigente campeona de España de ciclismo en ruta, ganó este jueves la séptima etapa del Giro de Italia femenino, de 145 kilómetros con inicio en Isernia y meta en Baronissi.

La corredora riojana del equipo Pro Cycling batió a la italiana Soraya Paladin y a la lituana Eugenia Bujak, valiéndose del buen estado de forma que el pasado 24 de junio le permitió conseguir el título nacional en Soria.

El maillot de líder sigue en manos de la holandesa Anna Van der Breggen, quien comanda la clasificación general por delante de la italiana Elisa Longo Borghini y de la también holandesa Annemiek Van Vleuten.

El Giro de Italia femenino continuará hasta el domingo, con la disputa de las tres últimas etapas. El viernes las participantes unirán los 141.8 kilómetros que separan Baronissi y Palinuro. La novena etapa, de 122.3 kilómetros, transcurrirá entre Centola y Polla, mientras que la ronda italiana se clausurará el domingo, con los 124 kilómetros finales, en la Torre del Greco.

