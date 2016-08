Quintana: «Tengo que tomar más tiempo de ventaja»

El actual jersey rojo de La Vuelta, el colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), considera que aún debe lograr más ventaja sobre el resto de rivales, en especial el británico Chris Froome (Sky), para afrontar con tranquilidad la contrarreloj de la penúltima etapa de 37 kilómetros con final en Calpe.

«Normalmente llego bien a la tercera semana, pero ahora tengo que tomar más tiempo de ventaja dentro de lo que pueda y prepararme para la contrarreloj. La tercera semana es cuando voy mejor, pero a estas alturas acumulamos cansancio y muchos kilómetros. De momento hay que aprovechar las oportunidades que se vayan presentando en carrera», comentó Nairo Quintana en rueda de prensa en el hotel Bal en Quintes (Asturias) en la primera jornada de descanso de la ronda.

Quintana destacó que Chris Froome está «en buen estado y hace su carrera a su ritmo», tal y como demostró en los Lagos de Covadonga, en los que remontó en los kilómetros finales después de descolgarse en el inicio de la ascensión.

«Yo hice en Lagos lo mejor que sabía. Él está bien, fuerte, por lo que habrá que aprovechar las oportunidades. No sé dónde puedo alcanzar diferencias, a partir de mañana iremos viendo, no sé si La Vuelta se puede decidir en el Aubisque», apuntó sobre la decimocuarta etapa, con la subida a tres 'primeras' (Inharpu, Soudet y Marie-Blanque) antes del 'categoría especial', el Aubisque, 'puerto Tour'.

Sobre su preparación este curso, el colombiano consideró importante el descanso en su país tras renunciar a los Juegos Olímpicos de Río, aunque se ha visto afectado por varios episodios alérgicos. «He tenido tres ciclos de preparación. De cara al Tour hice tres carreras, de las que gané dos e hice un podio. Luego en el Tour no estuve como esperaba debido a las alergias que tenía, lo que me impidió rendir al cien por cien. Luego descansé en Colombia y ahora estoy bien, vuelvo a disfrutar», repasó.

No ocultó que no disputar los Juegos de Río, le dolió, «pero sabía que no estaba en condiciones y la plaza podía ser para otro compañero». «Una pena que Henao no pudiera tener medalla por la caída. No ir me permitió recuperarme mucho mejor», se congratuló.

Por otro lado, el líder del equipo telefónico se mostró tajante acerca del uso del potenciómetro en carrera. «Los potenciómetros deberían ser anulados, restan espectáculo», sentenció.