Nairo Quintana camina y pedalea igual de sereno. Rostro de cera sobre la bicicleta y sin ella. Impasible. No se arruga por nada. Una hora después de asegurarse el triunfo en la Vuelta a España que hoy celebrará en Madrid, habla de su victoria. Con el mismo tono y la misma media sonrisa que cuando no pudo en julio con Froome en el Tour. Así se define: «Soy un hombre tranquilo».

¿Le ha costado más ganar esta Vuelta que el Giro de 2014?

Cuando hice el Giro estuve con malestares, jodido. En esta Vuelta me ha respetado la salud y la suerte ha estado conmigo. Y he tenido a mi lado un brillante equipo que me ha ayudado. He disfrutado mucho de esta carera. Lamentablemente hemos perdido a uno de nuestros corredores fundamentales, Roja (caído ayer). Desde aquí le mando un abrazo.

Acabó tercero el Tour. ¿Cómo preparó la Vuelta tras no poder en Francia con Froome?

Preparé bien el Tour. Llegué con buenas sensaciones. Luego las alergias hicieron que no pudiera exprimir mi cuerpo al cien por cien. Eso me dejo fuerzas para venir luego a la Vuelta. Y renuncié a los Juegos de Río para recuperarme bien. Quería sacarme la espina del Tour en esta Vuelta.

¿Por qué le ha lanzado ese sprint final a Froome?

Él me ha atacado también en las bajadas y en muchos sitios. Si le ofendí, pido disculpas. Le felicito por la ‘crono’ del viernes. Es mi rival directo. Ganó con mucha fortaleza en el Tour. Ahora yo le he ganado la Vuelta. Vamos uno a uno. Que no se enfade. Son cosas del momento, de la calentura.

Pero se ha enfadado. Mientras usted cruzaba la meta le ha aplaudido con sorna.

No lo he visto. Para mí es u orgullo haberle vencido. Hemos luchado muchas etapas. Sus ataques son increíbles. Hoy no podía dejarle coger ni un metro. No creo que esprintar ahí suponga un problema.

La etapa clave de la Vuelta fue hace una semana, en Formigal, cuando Froome quedó cortado. ¿Se vio ya ahí ganador de la Vuelta?

Sentía que debía ganarla, aunque sabía que esperaban etapas difíciles. Mis compañeros han acabado reventados. Y le tenía mucho respeto a la contrarreloj de Calpe. Quise ir rápido, pero en las curvas tome precauciones. No arriesgué como otros. Hay que correr con cabeza.

¿Que significa esta victoria sobre Froome y Contador?

Me da mucha confianza. Sobre todo me quedo con la victoria en los Lagos. Tenía que darle una alegría al cuerpo. Y era el mejor escenario. Lo disfruté. Esa motivación me impulsó. Me hizo creer en mí. Froome es mi máximo rival, sin olvidarme de los otros. De Contador y los golpes que da sobre la mesa. Sigue siendo muy fuerte. En su nuevo equipo tendrá un bloque sólido. Nosotros también nos reforzaremos.

En el próximo Tour le esperará Froome con el mejor Sky. ¿Cómo puede derribar ese muro?

Será difícil. Tienen un blindaje muy fuerte. Esta vuelta nos da confianza para decirnos que sí podemos luchar contra ellos. Con estrategias.

Dice el mánager del Movistar, Eusebio Unzúe, que quizá le faltó creerse capaz de ganar el Tour.

Sigo madurando. Sigo aprendiendo. Si no tienes las piernas al cien por cine en el Tour, es imposible. Es una carrera con un nivel muy exigente. He sido tercero más por clase que por piernas. El cuerpo no me respondía. Somos humanos; no robots. Parece que ser tercero es un fracaso y para mí no lo es. Me sentí victorioso en el tercer cajón del Tour. Ahora me toca cambiar el calendario competitivo por el calendario familiar. Me toca descansar.

-¿Es posible ganar el tour y la Vuela el mismo año?

Posiblemente. Froome y yo podríamos hacerlo. Todo depende de que los astros se pongan de acuerdo. Froome ha ganado el Tour y ha sido segundo aquí. Yo fui tercero en Francia y he vencido ahora. Es posible, pero hay que tener suerte. Soy joven y algún día lo intentaré.

Dos colombianos, usted y Chaves, en el podio de esta Vuelta.

Estamos en un gran momento en el ciclismo internacional. Chaves y su equipo han hecho un gran trabajo. Lo lamento por Contador, que ha perdido la tercera plaza. Felicito a Chaves. Tenemos ciclismo colombiano para rato.