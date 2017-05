El Pistorius español

Alfonso Cabello nació sin el antebrazo izquierdo y es ciclista. No se hace la víctima ni se compadece de sí mismo. Al revés, pretende convertirse en un deportista de elite sinlas barreras mentales de los otros, los que ve a su alrededor. Cabello, triple medallista paralímpico de ciclismo en pista, anuncia que dará el salto a la competición absoluta, la de los no discapacitados para «quitar la venda que tienen muchas personas del deportista discapacitado». Es el Pistorius espñaol, el primer deportista español que afronta este reto.

«Me considero una persona que trabaja mucho por sus sueños y alguien que está motivado por demostrar a sí mismo que es capaz y que quiere quitar la venda que tienen muchas personas del deportista discapacitado. No hay ninguna diferencia en preparar una prueba para discapacitados que una absoluta», apuntó en el Consejo Superior de Deportes donde presentó su desafío, apoyado por dos ganadores del Tour de Francia, Carlos Sastre (2008) y Óscar Pereiro (2006).

«Los Juegos de Londres los preparé con la selección olímpica, con el mismo entrenamiento y yo, con muchísimo respeto y los pies en el suelo, me medía con ellos de tú a tú y me fui dando cuenta de que estaba con los mejores de España y les podía meter la rueda. Eso me motivó y me ayudó a afrontar el reto como una realidad y no como un sueño», explicó.

Cabello compite con una prótesis en su brazo izquierdo, que hace las veces del antebrazo que no tiene. «Es un reto muy muy importante y supone un granito para mí. Soy muy competitivo y no solo quería afrontar una competición normalizada, quería hacerlo bien, como parte de mi calendario y realmente para poder luchar por estar arriba».

«He conseguido grandes cosas en el ciclismo paralímpico y creo que puedo estar en el Campeonato de España con los mejores. Con el tiempo que hice en los Juegos del año pasado hubiese estado en el podio de España».

En España es el primero. «En otros países se ha logrado con éxito y por qué no se va hacer aquí. La sociedad está preparada para ver a un deportista discapacitado compitiendo de tú a tú y a mí me motiva muchísimo».

«Los obstáculos los ponemos las personas -comentó Carlos Sastre-. Estoy encantado de ver la ilusión que tiene y las ganas de conseguir este reto, a nivel particular y porque pone a cada persona en su lugar. Las diferencias que pusimos en el pasado se las carga de un plumazo el presente».

Pereiro señaló que con desafíos como el de Cabello se «quitan muchos dolores». «Nos preocupamos por tonterías y ellos superan barreras, obstáculos y consiguen todo lo que se proponen. Tengo la gran fortuna de conocer otros ciclistas con discapacidad y a veces les tratas con lastima y ellos mismo consiguen que les trates como uno mas. Él quiere transmitir que no es un deportista discapacitado, que eso es algo que ponemos nosotros».