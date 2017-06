El ciclista danés Jakob Fuglsang (Astana) logró sorprender a los principales favoritos para hacerse con el triunfo en la última etapa del Critérium Dauphiné, disputada este domingo entre Albertville y Plateau de Solaison, que le servía para arrebatarle el liderato de la general al australiano Richie Porte (BMC Racing).

Un ataque en cada puerto. De esta forma se puede resumir la última etapa del Dauphiné, que dio como vencedor a Fuglsang, en un fortísimo intento en el complicado puerto final de Plateau de Solaison. El de Astana logró atacar en el momento idóneo para dejar atrás a los gallos del corral, como Chris Froome (Sky) o Alejandro Valverde (Movistar).

Esta es su primera gran victoria en el World Tour del ciclismo profesional. El danés se ha convertido en un rival a tener en cuenta para el Tour de Francia, que se encuentra próximo a comenzar, tras haber demostrado una gran fortaleza a lo largo de las ocho etapas de esta clásica francesa. En meta, la bonificación de diez segundos por haber llegado primero le hizo levantar el trofeo de vencedor.

El primero en golpear fue Tony Gallopin (Lotto-Soudal), que se marchó en solitario al final del Col des Saisies, primer puerto del día, coronándolo en solitario. Mientras tanto, Chris Froome (Sky), que buscaba pelear la general al líder Porte, incrementaba el ritmo en el pelotón para ir fragmentándolo, perdiendo unidades.

En la subida a la Col de la Colombière, el español Alejandro Valverde (Movistar) fue el nuevo encargado de empujar, marchándose del pelotón en compañía de Fabio Aru (Astana), que se fue en su caza, dejando a los demás atrás y llegando a pillar más de minuto y medio de ventaja con los favoritos al triunfo final.

Detrás comenzó el espectáculo de Fuglsang, que se alió con Bardet (AG2R La Mondiale), Dan Martin (Quick Step Floors) para formar un grupo perseguidor que diera caza al duo delantero. Mientras, Contador (Trek Segafredo) lanzaba también su ataque en Colombière, encontrándose la respuesta de Froome, que seguía esperando el momento idóneo. El trabajo de ese nuevo grupo sirvió para neutralizar a la dupla Valverde-Aru a pocos metros de comenzar el ascenso final al Plateau de Solaison.

Y ya en Solaison fue el turno del ataque definitivo de Fuglsang y Dan Martin. A siete kilómetros del final, le salió la nueva y más potente amenaza a Porte, que entonces sí empezó a trabajar para arrebatar la distancia a Fuglsang, tercero en la general a 1:15 del australiano. El danés logró dejar atrás al irlandés para irse en solitario hacia algo más que un simple triunfo de etapa.

#ICYMI: Fuglsang attaque avec Dan Martin à 7 km de l'arrivée / Fuglsang & Dan Martin attack with 7 km to go #Dauphinepic.twitter.com/2T2rIaZCEt