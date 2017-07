La expulsión de Sagan vuelve a sacar lo peor de Tinkov

La peculiar personalidad del magnate ruso Oleg Tinkov, que fuera propietario del desaparecido equipo ciclista Tinkoff, ha vuelto a aparecer en escena tras la decisión de los comisarios del Tour de Francia de expulsar de la edición de este año al eslovaco Peter Sagan. En el esprint de la cuarta etapa de la ronda gala e campeón del mundo tiró a Mark Cavendish, que hoy no ha podido tomar la salida a causa de sus heridas.

La expulsión de Peter Sagan ha dividido al pelotón entre los que consideran la sanción adecuada y lo que han visto desproporción en el castigo. Tinkov está claramente posicionado con el segundo grupo, como ha hecho saber a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que ha cargado contra la organización del Tour e incluso contra los franceses.

«Incluso si Sagan hubiera hecho algo incorrecto al final, enviarle a casa es una pura decisión de marketing de ASO. Sin embargo, esto es una promoción bastante estúpida del Tour de Francia», señala el magnate ruso.

Even if Sagan was wrong at finish, sending him home was pure marketing decision od #ASO. Yet, quite stupid promo of the #TourdeFrance though — Oleg Tinkov (@olegtinkov) 4 de julio de 2017

Pero no satisfecho con insultar a los organizadores del Tour, Tinkov, además de mandar ánimos a Sagan, cargó contra los franceses: «Obviamente, ya vemos cómo es Francia, también son un poco nacionalistas».

@petosagan Вont worry, you're still young, will be back and get 3 more greens, and beat Demare even if he's French nationalistic help :-) — Oleg Tinkov (@olegtinkov) 4 de julio de 2017