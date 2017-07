Emotivo mensaje de Sagan a Cavendish en Twitter

Peter Sagan no acabó conforme con la decisión de los comisarios del Tour de Francia de descalificarle tras el accidente del esprint de la tercera etapa que acabó con Mark Cavendish por los suelos. El eslovaco consideró el castigo demasiado duro, pero eso no quita que se sienta mal por haber propiciado el fin de la participación del británico en la presente edición de la ronda gala.

Por eso, además de interesarse inmediatamente por él tras el accidentado esprint, el campeón del mundo ha elegido la popular y concurrida red social Twitter para enviar de forma pública un emotivo mensaje a Cavendish.

«¡Mark, recupérate pronto! ¡Prefiero una llegada como la de la primera foto, pero sea cual sea el resultado espero correr contra ti!» escribió el corredor del equipo Bora acompañando a dos fotografía de sendos esprints contra el británico.

Mark, get well soon! I prefer a finish like the one in the first photo 😉 but whatever the outcome, I look forward to racing against you! pic.twitter.com/JFSW4HqYnF