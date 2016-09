Dardo de Contador a Movistar: «Creí que me ayudarían»

Alberto Contador (Tinkoff), que en el Alto de Aitana perdió el podio de la Vuelta a España, confesó en meta que creía que el Movistar le «iba a echar una mano» para recortar su desventaja con Esteban Chaves, pero no fue así y es el colombiano el tercero de la carrera. «He pecado de confianza, pensaba que el Movistar me iba a echar una mano a cambio de lo del otro día (su ataque camino de Formigal que eliminó a Chris Froome), pero han hecho su carrera y no estaban por la labor», dijo.

A pesar de perder esa plaza en el podio final de Cibeles, acabó «contento»: «Puede chocar que no le dé importancia a perder el podio, pero vida solo hay una y hay que disfrutarla y yo en esta Vuelta he disfrutado muchísimo», confesó. Contador sí reconoció que le hubiera gustado más «acabar en el podio que ser cuarto, pero el podio no era el objetivo al empezar esta Vuelta. Cuando ganas aprendes un poco y cuando pierdes aprendes más, y yo he aprendido (en esta Vuelta) a desenvolverme un poco solo».

«Siempre es más fácil cuando tienes un equipo como el Sky, y en situaciones tácticas podíamos haberlo mejor. El equipo ha hecho lo que ha podido y me ha apoyado al máximo, pero ha faltado ser más potentes en montaña», señaló. Contador ha dicho que está «tremendamente ilusionado con el proyecto del año que viene», que todo apunta será en el Trek, y que en él sí tendrá el potente equipo que le ha faltado en la Vuelta.