Contador: «Respecto a mi futuro, quizás haya sorpresas»

Al terminar la última etapa de la Vuelta a España, Alberto Contador sembró dudas respecto a su futuro: «quizás haya sorpresas». Así respondió al ser preguntado por la próxima temporada, ya que este año termina su contrato con el Tinkoff, equipo que deja el circuito mundial. De no haber dicha sorpresa, el español ficharía con Trek-Segafredo las dos próximas temporadas.

El ciclista madrileño resumió su participación en la Vuelta dejando claro que su objetivo iba mucho más allá que lograr un puesto en el podio. «Desde la mitad de la Vuelta la carrera ha sido muy complicada. Lo vi difícil, pero no ha sido una gran desilusión el cuarto puesto. Es cierto que perdí el podio por poco, pero yo vine a ganar, no por el podio. Yo me exijo mucho. No he podido ganar, pero estoy contento con lo que he hecho», comentó.

Contador destacó el trabajo realizado en una buena Vuelta, con etapas bonitas que afortunadamente ha podido vivir. «El año que viene lo volveremos a intentar y con ilusiones renovadas», añadió. El ciclista de Pinto, de 33 años, volverá a la carga en 2017 con el objetivo intacto de pelear por el Tour de Francia. «Espero que ya haya cumplido el cupo de contratiempos, porque este año con las caídas en Tour y Vuelta no he tenido mucha suerte», concluyó.