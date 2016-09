Contador: «Sé que no voy a tener libertad de movimientos»

Alberto Contador asumió que, a pesar de estar a algo más de tres minutos del liderato de la clasificación, no va a tener nada de libertad de movimientos en esta Vuelta a España, en la que este jueves ha atacado en el último alto puntuable, El Vivero, situado a 14 kilómetros de meta.

«Lo he intentado de cara luego al descenso, pero sé que no voy a tener nada de libertad de movimientos», ha dicho el corredor español, quien ha confirmado en la línea de meta que no ha llegado a caerse en el percance que ha sufrido a unos 25 kilómetros de meta, una pequeña montonera que sí le ha obligado a echar pie a tierra.

Para Contador, la etapa «a la velocidad a la que se ha ido y sin un kilómetro llano» ha supuesto «un día de desgaste máximo» para los corredores, incluidos los de los equipos de los dos grandes favoritos, el Sky de Chris Froome, «que también estarán cansados», y el Movistar de Nairo Quintana, que han tenido que controlar en defensa de su líder.

«Ha sido un día increíble de watios y esto va a pasar factura. Vamos a llegar bastante cascados al fin de semana y a la última semana», dijo el de Pinto, quinto en la General a 3:08 del líder Quintana, a 2:14 del segundo, Froome; y a 2:03 del tercero, Alejandro Valverde.