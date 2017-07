Contador: «Este Tour me está poniendo al límite psicológicamente»

El español Alberto Contador, que hoy sufrió dos caídas durante la undécima etapa del Tour de Francia, lamentó su mala suerte pero descartó tirar la toalla: «Quien piense que me voy a dar por vencido no me conoce».

«Ha sido un día complicado, de estos que no sabes como van a salir las cosas y nos hemos ido al suelo. Nunca he creído en la mala suerte, pero este Tour me está poniendo al límite, incluso psicológicamente», aseguró el jefe de filas del Trek.

Contador, que es duodécimo de la general a 5.15 del líder, el británico Chris Froome, sufrió una caída en el avituallamiento, la misma en la que se fueron al suelo el danés Jakob Fuglsang, del Astana, y su compañero de equipo italiano Dario Cataldo, que tuvo que retirarse.

Posteriormente, el español se fue de nuevo al suelo cuando su compañero de equipo Michael Gogl tuvo un problema con la cadena y se cayó ante él.

«Tengo un golpe fuerte, uno en la cadera bastante fuerte», aseguró el corredor, que con estas dos ya lleva cuatro caídas en el Tour, puesto que también se cayó dos veces en la novena etapa.

Contador reconoció que en este Tour «las cosas están viniendo a contrapié» pero que frente a la adversidad «en vez de pensar en otros objetivos hay que ser más fuertes y tener más determinación».

El ciclista del Trek reconoció que esta caída le complicará poder atacar en las dos etapas Pirenaicas que se disputarán los dos próximos días, pero que en función de su recuperación se planteará objetivos para más adelante en el Tour. «Esto no ayuda, habrá que esperar a Alpes, pero la moral la tengo siempre alta, sobre todo por toda la gente que me demuestra su cariño», indicó.