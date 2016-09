Chris Froome no puede

Hace años sucedía en la Vuelta que no había imaginación en los organizadores para buscar otra alternativa montañosa al recorrido que no fuesen los Lagos de Covadonga, Sierra Nevada, Cerler y la sierra de Madrid. Ahora, con más trabajo y otra apertura mental, los directivos de la Vuelta descubren un final de etapa en cada cuesta de un pueblo. Rampas medio imposibles, ángulos casi verticales que provocan resultados casi parecidos. Los ciclistas van tan despacio que casi no pueden despegarse unos de otros. Pasó en el Alto de Más de la Costa, en el interior de Castellón, una pared donde ganó el suizo Mathias Frank y donde los cuatro primeros de la general llegaron pegados con argamasa, Quintana, Froome, Chaves y Contador.

Subir a Más de la Costa andando debe ser misión suicida. En bici los mejores atletas del pedal apenas superan los seis kilómetros por hora, como una persona que camina rápido. Allí Chris Froome dijo poco. Tal vez no pueda. Tal vez espera a la contrarreloj. Tal vez se resigna a no ganar la Vuelta un año más.

Ha conquistado tres veces el Tour y puede perder tres veces la Vuelta. Cedió ante Juanjo en 2011, cayó ante Contador en 2014 y lleva el mismo camino frente a Quintana en 2016.

En Más de la Costa no hizo amago de atentar contra la autoridad del colombiano. No planteo estrategia de lejos ni de cerca. Al contrario, cuando llegaron las peores rampas del alto castellonense, retraso su posición, se agarró al potenciómetro y fue succionando metros hasta que enlazó con el líder, Contador y Chaves.

Le quedan dos dardos. La contrarreloj de 37 kilómetros, en la que puede recortar bastante tiempo, pero no tanto como para asustar a Quintana, que le toma 3 minutos y 37 segundos. Y la penúltima jornada, con final en el Alto de Aitana y un recorrido sinuoso por la serranía alicantina.