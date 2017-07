La burla de Tinkov a Contador tras la etapa reina

La personalidad del magnate ruso Oleg Tinkov, que fuera propietario del desaparecido equipo ciclista Tinkoff, ha vuelto a aparecer en escena tras la novena etapa del Tour, donde Alberto Contador se ha caído en dos ocasiones.

A modo de «consejo», ha expresado a través de su cuenta personal de Twitter que el español se fuese a casa por cansancio. También «ha recordado» que no hay una carrera en la que Contador no se caiga.

Contador falls :-). Someone remember the race when he didn't ? faustino stop inflating his heels up to 11 :-0)

Alberto @albertocontador go home< you are tired :-) @TrekSegafredo stop spending money in stupid way :-). sack out Guerchilena asap

Además, ha hecho alusión a los seguidores del español, haciéndoles ver que sus predicciones estaban confirmadas: Contador fuera del top 6.

all of my predictions just been confirmed, sorry haters :-)

Conta i out of top 6, looks like stupid limping duck and need to stop as looser