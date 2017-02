Brutal exhibición de Valverde en su casa

El ciclista murciano Alejandro Valverde ha exhibido una potencia y una clase descomunal para ganar la XXXVII Vuelta a Murcia-Gran Premio Banco Sabadell, que se ha disputado este sábado entre San Javier y la capital de la Región y en la que se ha impuesto tras permanecer fugado en solitario durante 70 kilómetros.

El veterano corredor del equipo Movistar Team, que el 25 de abril cumplirá 37 años, era uno de los grandes favoritos para vencer en su tierra y lo hizo a lo grande. Valverde suma así su quinto triunfo en la ronda murciana tras las conseguidas en 2004, 2007, 2008 y 2014.

El de Las Lumbreras saltó del pelotón a falta de nada menos que 70 kilómetros para la meta cuando ascendía el alto Collado Bermejo y no cesó en su empeño hasta cruzar la línea final, situada en la avenida Gran Vía Escultor Salzillo, con los brazos en alto.

La etapa, que constó de 182,7 kilómetros, coronó una vez más a Valverde, quien invirtió 4 horas, 3 minutos y 7 segundos y el colombiano Jonathan Restrepo, del equipo suizo Katusha Alpecin, fue segundo dando tiempo a los perseguidores.

La exhibición de Valverde comenzó cuando nadie lo esperaba y la ventaja estuvo cerca de los tres minutos, la cual se mantuvo por el poderío del corredor del Movistar y ello a pesar de tener que pedalear durante tantos kilómetros con el viento soplando en contra en una etapa con ritmo acelerado desde el comienzo.

El único que en primera instancia pudo aguantar su acelerón fue Jon Izaguirre, del Bahrain Mérida, pero por poco tiempo.

El ganador conservó más de dos minutos y medio cuando se encontraba ya dentro de los diez kilómetros finales, cuando ya nadie dudaba de que sería el primero en cruzar la línea de meta, algo que hizo con 2 minutos y 10 segundos de ventaja sobre Restrepo.

A continuación entraron austríaco Patrick Konrad, del Bora-Hansgrohe; y los belgas Jurgen Roelandts, del Lotto Soudal; y Baptiste Planckaert, del Katusha Alpecin, quienes fueron tercero, cuarto y quinto.

«Me puse a mis watios y fue posible»

El ciclista murciano se ha mostrado exultante al término de la carrera: «Era muchísimo terreno y con un viento de cara que era terrible. Me puse a mis watios e intenté mantener lo mejor posible la velocidad. Al final ha sido posible llegar en cabeza», ha manifestado el de Las Lumbreras.

«No es que atacara desde lejos, sino que estaba lejísimos. Era casi como suicidarme, pero me encontré bien y sabía que tenía que hacer una subida al puerto Collado Bermejo muy rápida para que por detrás a los perseguidores no les diera tiempo a organizarse», ha apuntado también.

Valverde ha dado importancia «a la victoria y a la manera de ganar, lo cual tiene doble mérito» y no ha ocultado que se trata de un triunfo «muy especial, al ser el quinto que consigo en la Vuelta a Murcia».