Alberto Contador anuncia su retirada tras la Vuelta

Alberto Contador se retira. El ciclista de Pinto ha anunciado a través de un vídeo en su cuenta de Instagram que participará en la próxima Vuelta a España, que comienza el 19 de agosto en la localidad francesa de Nimes, y que una vez finalice la prueba dejará el ciclismo profesional.

«Hago este vídeo para informaros de dos cosas, la primera es que participaré en la próxima vuelta, y la segunda es que será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien. No creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país. Estoy seguro de que serán tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño y estoy deseoso de que llegue», explica el ciclista, de 34 años, en el vídeo.

Contador atesora un brillante palmarés, con siete grandes vueltas: dos Tours de Francia (2007 y 2009), dos Giros de Italia (2008 y 2015) y tres Vueltas a España (2008, 2012 y 2014).