No hubo sorpresas en la última ronda y Alejandro Valverde, jefe de filas del Movistar, ha conseguido la victoria en la 63 edición de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol con un segundo de ventaja con respecto a Alberto Contador (debutaba con el Trek). No es uno más, sino el triunfo 100 de su carrera. Valverde empezó a ganar en 2003 y no ha parado desde entonces.

El belga Tim Wellens (Lotto Soudal)se impuso en la última etapa, disputada entre Setenil de las Bodegas (Cádiz) y Conil (Málaga), con 155 kilómetros, después de vencer con un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 31 segundos a un grupo formado por otros cinco corredores más.

El palmarés de Valverde no tiene comparación con ningún ciclista español de la historia. Menos el Tour y el Mundial, ha ganado casi todas las clasificaciones habias y por haber en un repertorio que lo coloca en el pedestal del ciclismo español de la historia.

Valverde, que tiene 36 años, comenzó su andadura profesional en 2003. Y ya ganó en la primera carrera en la que participó, la Challenge de Mallorca. Desde entonces hasta este domingo ha acumulado 100 victorias.

En el palmarés del murciano hay de todo. Pruebas menores y trofeos de todo tipo. Tiene una Vuelta a España y nueve etapas, cuatro etapas en el Tour y una en el Giro, tres Lieja-Bastogne-Lieja, cuatro Flecha Valona, dos Clásicas de San Sebastián, dos Dauphine, la Volta a Cataluña... Ha sido número uno de la clasificación mundial en tres ocasiones y campeón de España en dos ocasiones.