La violencia callejera se ha cobrado otra víctima en Chicago y esta vez ha sido una mujer que falleció por heridas de bala mientras caminaba con su bebé, que llevaba en un coche de niño, por un paseo al sur de Chicago y que fue identificada por la policía como prima del jugador estrella de la NBA, el escolta Dwyane Wade.

De acuerdo a las autoridades locales, la víctima responde al nombre de Nykea Aldridge, de 32 años, que murió como consecuencia de los disparos que recibió cuando dos hombres que caminaban junto a ella atacaron con armas de fuego a otro individuo a últimas horas de la tarde del viernes.

La policía informó que la víctima no tenía nada que ver con los hombres implicados en el tiroteo y tampoco era objetivo de los mismos.

De inmediato, Wade, que firmó el pasado julio un contrato por dos temporadas con los Chicago Bulls, su ciudad natal, habló de la pérdida de su prima en Twitter: «Mi prima fue asesinada hoy en Chicago. Otro acto sin sentido de violencia por pistola. Cuatro niños perdieron a su mamá sin razón. Irreal».

La estrella de la NBA, de 34 años, ganador de tres títulos de liga con los Heat de Miami, usó el hashtag #EnoughIsEnough (Es suficiente).

My cousin was killed today in Chicago. Another act of senseless gun violence. 4 kids lost their mom for NO REASON. Unreal. #EnoughIsEnough