Votan a Ben Simmons para ir al All Star... aunque no ha jugado aún en la NBA

La NBA cambió este año su proceso de votación para el All Star, con un apartado dedicado a los aficionados, otro a la prensa especialidad y un tercero para los propios jugadores. Cumplido el plazo de elección y hechos públicos los resultados de cada una de las parcelas, hay un dato que ha llamado la atención por encima de la abrumadora cantidad de votos que han obtenido LeBron James o Kevin Durant.

De los 324 jugadores que participaron en la elección de sus compañeros para el All Star hubo tres que se decantaron por Ben Simmons como uno de los posibles titulares. Hasta ahí, nada fuera de lo normal... si no fuera porque el jugador de los Sixers no ha disputado hasta ahora ningún minuto en la NBA.

Simmons, llamado a ser una de las estrellas del futuro en la liga, se lesionó durante la pretemporada y aún no ha podido debutar con los Sixers, aunque eso no ha impedido que tres de sus compañeros de la NBA confíen tanto en él que hayan querido demostarlo, incluso, votándole para el All Star.

Aún así, y aunque su elección hubiera sido masiva, Simmons aún tiene por delante varias semanas de recuperación. Los más optimistas sitúan su estreno justo después del parón del All Star, por lo que no podría haber acudido en ningún caso al choque en el que muchos auguran que estará en los próximos años.