El unicornio Porzingis gana el concurso de habilidades del All Star

El gigante letón Kristaps Porzingis, con sus 2,21 metros de altura, ha ganado el concurso de habilidades del All Star. Se ha impuesto a Gordon Hayward de los Jazz, y se convierte así en otro «gigante» en ganar el concurso.

El jugador que creció en las filas del Sevilla ahora luce la camiseta de los Knicks y, tras superar el circuito que cruza la pista, y que incluye un dribbling de una punta a otra, un pase desde el pecho que tiene que entrar en una circunferencia, una bandeja en una canasta y un triple en la contraria, se ha coronado en este All Star Weekend.

All 3‚É£ rounds of KP the ūü¶Ą! pic.twitter.com/xjfZrhHhYh