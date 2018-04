Baloncesto La sorprendente nueva regla del baloncesto coreano La liga impone una restrictiva norma que ha sido calificada de discriminatoria, pues solo afecta a los extranjeros

La sorprendente decisión de los gestores de la liga coreana de baloncesto tiene atónitos a los aficionados a este deporte. La competición del país asiático ha decidido imponer una restrictiva norma que reducirá por un lado el número de extranjeros en sus pistas, y por otro la altura de los que se queden.

Según Jung Min-ho, periodista del 'Korea Times', se limitará el número de jugadores foráneos a dos por equipo, pero esa no será la medida más sorprendente. Ha llamado mucho más la atención que aquellos que se queden no deberán sobrepasar los dos metros de altura.

La medida le costaría el puesto entre otros a David Simon, mejor jugador de la persente edición de la liga, con un promedio de 25,7 puntos por partido, y que deberá buscar otro país en el que jugar.

«Estoy enfadado. No lo entiendo. Sólo hay dos o tres jugadores que están por encima del límite y dos estamos muy cerca. Quitando a Benson, la mayoría no son tan pequeños y no hay tanta diferencia en lo que a habilidades se refiere», argumenta uno de los afectados por esta restrictiva norma.

La reglas se introducirían para evitar que los equipos se dediquen simplemente a reclutar a jugadores de gran envergadura y se potencien más otros factores como la habilidad y la rapidez. Pero entre los objetivos ocultos podría estar el revigorizar las audiencias televisivas de este deporte, que ha perdido espectacularidad en los últimos años en este país y ha arrastrado los índices de audiencias.

Sin embargo, hay quien ya ha alzado la voz para señalar como discriminatoria esta norma del límite de los dos metros, pues no afectará a los jugadores autóctonos.