Sito Alonso aterriza con el objetivo de devolver la ilusión al barcelonismo

Sito Alonso ha pronunciado sus primeras palabras como entrenador del Barcelona y lo ha hecho en catalán, mostrando su deseo de integrarse cuanto antes. Un gesto que no ha pasado desapercibido y que es una prueba del esfuerzo que acometerá para devolver al barcelonismo la ilusión que ha perdido en esta última temporada. «Sito tiene una trayectoria y experiencia contrastada. Creemos que quede alcanzar los retos», empezó explicando Joan Bladé, directivo responsable de la sección azulgrana.

Nacho Rodríguez también explicó de forma detalladamente las cuatro características que estaban buscando a la hora de contratar a un nuevo entrenador tras la marcha de Georgios Bartzokas. «Queríamos un técnico que tuviera conocimientos y experiencia en ACB y Euroliga, así como conocer sus mercados. Que conociera y se identificara con lo que es el Barça. Que tuviera carácter, liderazgo dentro del vestuario y que tuviera un alto nivel de exigencia. Y por último, que valorara el trabajo con los jóvenes y la cantera». Y desveló: «Muchos entrenadores han querido venir pero nuestra primera propuesta era Sito Alonso».

Desde sus primeras palabras, Alonso dejó muy claras sus intenciones y su ambición para devolver al Barcelona al lugar que le corresponde y que, por presupuesto e historia, no es el que ha mostrado esta temporada. «Quiero agradecer la confianza que el Barça ha puesto en mí y dejar claro la motivación, ambición y humildad», explicó en un rudimentario catalán. Posteriormente, explicó que uno de sus primero objetivos será «generar ilusión a la gente del Barça y que quiere ver cosas que identifican a este club. Es lo que más me ha llamado la atención. Creo que puedo ser una pieza importante dentro del engranaje para encontrar esta ilusión que estamos buscando».

Sito evitó pronunciarse sobre la pasada etapa y las dificultades que puede encontrarse: «No estoy aquí para mejorar ninguna mala dinámica sino para empezar una dinámica nueva». El técnico, en este sentido, no ve excesivos problemas en llegar en estos momentos al club por la situación que se ha vivido: «Creo en el presente y creo que es el mejor momento. Nunca hay un mal momento para venir al Barça. Cualquier entrenador quiere entrenar al Barça. Estamos generando una ilusión muy grande y podemos recuperar el ser competitivos y tener una identidad propia. Es el momento adecuado para mí».

Alonso, que aún debe definir a su equipo de trabajo, quiso sentar las bases de su filosofía, que no solo pasan por ganar sino por exhibir un juego competitivo y atractivo: «Si no eres competitivo es imposible que puedas ganar. En este club hay que ganar pero lo más importante es cómo. Compitiendo al máximo nivel es más fácil hacerlo. Puedes jugar mejor o peor pero hay que tener unas claves de identidad». Al tiempo, quiso destacar la figura de Juan Carlos Navarro, que ha decidido continuar una temporada más en la disciplina culé, algo de lo que el entrenador se alegra: «No pensar en Juan Carlos Navarro sería un error inmenso. Nos puede dar muchas alegrías y debemos apoyarnos en él. Ha vivido todo tipo de experiencias. Tenemos que aprovecharnos de su nivel técnico y de su implicación y experiencia».

Sito demostró ser un entrenador de club, implicado con el Barcelona y cuya exigencia no admitirá excepciones. «Los jugadores tienen que querer pertenecer a la entidad, no ya como rendimiento físico, sino con valores importante para formar parte de este club», aseguró. Y demostró su intención de trabajar con la cantera: «Los jugadores jóvenes empezarán a entrenar una semana antes que los del primer equipo. Vamos a hacer un seguimiento continuo de la cantera». «Lo más importante es ser consciente de que tenemos que hacer las cosas bien. Hablar un poquito menos y trabajar más», añadió.

Finalmente, desveló que «la plantilla de esta próxima temporada ser de unos 14 jugadores» porque «todos hemos aprendido del nuevo formato de la Euroliga». Y poco mitómano, dio pocas referencias de en qué fuentes ha bebido su baloncesto: «Muchos entrenadores son mis referentes, tener solo a uno te limita. Una de las primeras cosas que me dijo mi padre fue que imitar a alguien limitaba tu aprendizaje. Cuando era más joven, Aito García Reneses, ha sido importante. Ahora también Xavi Pascual».