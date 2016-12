Una semana para evitar una crisis

Diciembre ha vuelto a convertirse en un mes maldito para el Real Madrid. Ya le ocurrió la temporada pasada, cuando un cúmulo de derrotas pusieron a Laso al borde del despido, aunque en esta ocasión el crédito del técnico es mayor tras un 2016 cargado de éxitos. El polémico final que evitó el triunfo blanco en Estambul ante el Fenerbahçe dio inicio a una racha negativa del equipo que ha encadenado cuatro ya derrotas desde que comenzó el mes, una más de las que llevaba acumuladas hasta entonces en toda la temporada. Un bache que no ha encontrado aún su final y que tiene por delante una semana complicada con visitas al Efes (hoy, 18.00 horas, C+ Deportes) y al Baskonia (martes, 19.30 horas) y duelo en casa ante el CSKA el día de Reyes.

El varapalo ante el Betis hace dos días se sumó al mencionado de Estambul y a los sufridos en casa del Darussafaka y el Estrella Roja. Derrotas dolorosas con un denominador común: se produjeron lejos del WiZink Center. Debilidad que no había sido nunca un problema con Laso y que comienza a preocupar en el vestuario madridista. El Real Madrid, un equipo que de la mano del técnico vasco había aprendido a pelear en cualquier cancha, solo ha logrado ganar en casa del Bilbao Basket desde hace un mes. Un problema sintomático que debe solucionar para luchar por los títulos. «Ganando únicamente en casa no haríamos una buena temporada», reconoce Laso, que no quiere achacar esas derrotas a una falta de actitud lejos de sus aficionados.

Ahondando en esas causas, Ayón sí que tiene claro que en ocasiones ha fallado más el aspecto anímino y mental que la puntería. «Tenemos que aumentar nuestra intensidad dentro de la cancha, poner más físico y así podremos igualar lo que nos ha faltado en los últimos encuentros fuera de casa. Hay que igualar la dureza de los equipos que tenemos enfrente. Es un paso que tenemos que dar y que hay que hacerlo ya», asumió el mexicano, uno de los líderes del vestuario, antes de viajar a Estambul.

Allí, el Real Madrid afrontará su último duelo de 2016. Un choque complicado ante un rival que Laso calificaba ayer como el más «físico y atlético» de la Euroliga y que servirá para poner a prueba la reacción blanca antes de visitar al Baskonia y recibir al CSKA. Recuperados ya Llull y Rudy Fernández y con Doncic sin dolores en su tobillo, el técnico podrá poner en la cancha a sus mejores hombres para medirse a tres rivales que pueden hacer al Madrid levantar el duelo o sumirlo en una crisis complicada antes de afrontar la Copa del Rey.