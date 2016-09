Rudy Fernández ironiza con su «enorme» parecido en el videojuego de la NBA

Rudy Fernández ha tirado de ironía tras ver como la saga de videojuegos de baloncesto «NBA 2K» le ha caracterizado en su edición de la temporada 2016-2017. Desde hace algunas ediciones, también se incluye a los mejores equipos de Europa, la mayoría participantes en la Euroliga. Si bien el juego aún está en su fase demo y faltan por pulir numerosos detalles, las similitudes entre el Rudy real y su homónimo virtual son escasas... por no decir nulas. Salvo la camiseta del Real Madrid, nada hace indicar que el jugador que aparece bajo el nombre de «Fernández Rodolfo» sea él.

Thanks @NBA2K@EuroLeague for making one of my dreams as a child come true...but my name is not Fernandez 😂😂 #Rudy2kpic.twitter.com/dFhColOjmK