Liga Endesa La revolución tranquila del «Che» García en Fuenlabrada El técnico argentino Néstor García ha llevado al Montakit Fuenlabrada a su mejor inicio histórico en la Liga Endesa

Hace apenas un mes y medio que Néstor «Che» García tomó las riendas del Montakit Fuenlabrada y desde entonces el club madrileño solo conoce la victoria. Cinco de cinco en la Liga Endesa, donde camina líder junto al Real Madrid en la que es la primera aventura del técnico argentino en Europa. Una experiencia que apenas acumula unas semanas de vida, pero que se remonta a veinte años atrás. A una amistad forjada bajo una canasta con el presidente del club, José Quintana.

«Era una llamada que llevaba mucho esperando. Sabía que se podía dar y, cuando finalmente llegó, me puso muy contento. No tardamos nada en ponernos de acuerdo, porque estábamos en la misma sintonía», afirma el técnico en un encuentro con ABC a pie de cancha, que tiene como banda sonora las risas de los jugadores. Un ambiente familiar y alegre que es uno de los epicentros del éxito del club en este inicio de temporada. «Para mí no hay nada más importante que el equipo y así se lo hice saber a los jugadores el primer día. Hoy llevamos apenas 35 días juntos y lo que han conseguido en este tiempo es increíble», señala el técnico en referencia a las cinco victorias, que pueden ser seis si superan esta tarde al Obradoiro en el Fernando Martín (19.30 horas, Movistar+).

La revolución del argentino en Fuenlabrada ha sido tranquila. El bloque del vestuario es el mismo que logró con solvencia la salvación el año pasado, pero la ambición y el hambre de victoria es mucho mayor. «Aquí no hay pizca de fortuna. Fortuna existe cuando juegas un número a la lotería y te sale. En el liderato que tenemos hay ganas, compromiso y mucho trabajo de mis jugadores, de mis ayudantes y de todo el club, además de una afición que es muy fiel y que obliga a dejarse la piel en cada partido», asegura. A pesar del buen inicio del equipo, García no varía el objetivo. «El presidente me pidió la permanencia y ese es nuestro primer deseo, que no el último. Si ganamos muchos partidos para salvar la categoría, quizá estemos en la Copa del Rey y podamos pensar con cotas más altas», apunta prudente.

Enamorado de España

El «Che» vive feliz en España. Se confiesa un enamorado del país. «El suyo es un país espectacular. A veces, me bajo a una terraza simplemente para observar a la gente y no veo tristeza. He vivido en países impresionantes, pero con muchos problemas de inseguridad y delincuencia. Aquí se puede salir a la calle sin temor. Luego, veo las cosas políticas que hay alrededor y pregunto mucho para intentar entender lo que ocurre. Pero créame, este es el octavo país en el que vivo y puedo decirle que tienen uno que es maravilloso», señala.

Fluye la conversación con el «Che», que observa atento la cancha. Ha terminado el entrenamiento, pero la mayoría de los jugadores continúan haciendo sesiones de tiro o entrenando movimientos específicos de manera voluntaria. Un ejemplo del compromiso que tiene la plantilla. «Somos una familia. Un grupo en el que no importa quien mete más o quién se lleva la gloria. He pasado por muchos vestuarios y en pocos he visto tanto compromiso y tantas ganas de hacerlo bien como en este», confiesa a ABC Christian Eyenga, uno de los recién llegados. El congoleño habla con conocimiento de causa. Desde que llegó a España hace diez años, ha jugado en ocho ligas diferentes, incluida la NBA.

En Fuenlabrada ha encontrado la estabilidad que buscaba y eso se refleja en sus palabras. «Creo que aún tenemos muchas cosas que mejorar. La Copa del Rey está ahí, pero no pensamos en ella. Si llegamos a jugarla será una consecuencia de haber hecho bien nuestro trabajo», apunta el «DJ»oficial del vestuario con una sonrisa.