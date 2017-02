Sergio Llull, base del Real Madrid, declaró este domingo, tras ganar en la final de la Copa del Rey al Valencia Basket, que su equipo ganó «contra viento y marea» tras imponerse en «todos los partidos de milagro».

El designado mejor jugador del torneo señaló en el canal #0: «Estamos muy contentos. Hemos sufrido muchísimo. Hemos ganado todos los partidos de milagro. Ganamos contra viento y marea».

El Real Madrid ganó en la prórroga tanto en cuartos al MoraBanc Andorra como en semifinales al Baskonia. En la final se impuso por dos puntos al Valencia Basket.

Llull explicó también su iniciativa para jugarse los últimos tiros decisivos: «Va con el carácter de cada uno. Personalmente no me gusta perder a nada y tengo la confianza del entrenador, los compañeros y me gusta asumir la responsabilidad en esos momentos. Hay veces que la lío, pero en esos momentos decisivos nunca me voy a esconder. Estoy contento de haber ayudado al equipo, de poner mi granito de arena».

«Cuando me voy a casa y en teoría he hecho un partidazo, si meto 30 puntos y fallo dos tiros libres me voy pensando en los tiros libres. Son los valores que me han inculcado desde pequeño y no lo voy a cambiar ni para bien ni para mal», dijo.

Sentado junto a Pablo Laso, el MVP de la Copa quiso reconocer la labor de su entrenador. «Cuando llegó este señor empezamos a ir para arriba y creer en nuestras posibilidades. Nos hizo jugar de una manera que nos beneficiaba a todos y nos dio mucha confianza. Es un entrenador muy cercano, ha sido jugador, sabe cómo funciona todo, y nos dio ese empujón para sacar nuestra calidad y empezar esa época tan buena que esperamos que siga», concluyó.