«El primer partido es vital, si pierdes te quedas contra las cuerdas»

El Barcelona y el Valencia abren esta tarde (18:00 horas) los cuartos de final de la Liga Endesa. Los catalanes, que quedaron sextos en la fase regular, visitan La Fonteta para medirse en el primer duelo al equipo que ya les eliminó en las semifinales de la Copa del Rey. Víctor Claver analiza este primer choque y considera vital ganar para revertir el factor campo.

-El Valencia se ha clasificado tercero y tiene el factor campo a favor ¿Son ellos favoritos?

-Tenemos que ir cara a cara sin pensar en qué puesto hemos quedado en la fase regular. En el playoff no hay favoritos. Está claro que ellos han acabado por delante pero hasta dos jornadas antes de acabar la Liga regular estábamos ahí, ha estado todo muy igualado, así que no creo que haya favorito. Solo que tienen el factor campo y, con ello, cierta ventaja.

-¿Esa ventaja supone más presión?

-No. Es el playoff y es donde queríamos estar. Aunque no hayamos quedado entre los cuatro primeros para conseguir el factor campo sabemos que solo tenemos que pensar en el primer partido, ir a Valencia y ganar. Creo que nos lo jugamos a un partido porque el del sábado va a ser vital.

-Además, estos playoff a tras partidos están abiertos a sorpresas…

-El primer año que lo pusieron el Madrid había quedado primero y lo eliminó Unicaja. El primer partido es vital. Si juegas en casa lo tienes bien pero el equipo visitante, ganando, tiene la opción de cerrar la eliminatoria en su casa. Sabemos que tenemos que darlo todo en este partido porque si pierdes te quedas contra las cuerdas.

-¿Es la situación actual hasta dónde puede llegar este Barça?

-No se puede decir. Lo vamos a tener que demostrar en los partidos y en la cancha pero todos tenemos muchas ganas de acabar con el mejor sabor de boca posible.

-¿Qué mensaje la mandaría a la afición del Barça, que está desencantada con la trayectoria del equipo?

-Que ahora ya no hay tiempo de lamentaciones, solo de luchar y acabar lo mejor posible. No sabemos cómo va a ir pero lo que sí sabemos es que los que estamos vamos a darlo todo para acabar lo mejor posible aunque la temporada no haya sido buena. Que vean que hemos luchado y que la gente se sienta identificada.

-¿Qué incidencia tiene el partido de Copa, en el que el Valencia les eliminó?

-Ninguna. No pienso en una revancha contra el Valencia porque es una situación diferente. Queremos llegar lo más lejos posible y el primer paso es ganar al Valencia. Nos centramos en eso.

-Los expertos comentan que el Barça necesitará hacer 80 puntos para ganar al Valencia…

-Más que marcarnos un objetivo de conseguir puntos, yo creo que es más importante el ritmo con e que juguemos. Nos da más cuando subimos la intensidad, cogemos un rebote y salimos corriendo que cuando jugamos en estático. Somos un equipo que puede jugar con más intensidad y eso es clave.

-¿Cómo afrontan la baja de Faverani y tener que jugar los playoff con solo dos pívots?

-No es novedad. Lo de Vitor es una pena que no haya podido ayudar más. Los que estamos bien tratamos de hacer todo lo que podemos para que no se noten las ausencias de los lesionados. Para ello nos adaptamos a otras posiciones, a mí me ha tocado jugar de cinco, que no lo he hecho nunca… Pero todo el mundo trata de aportar lo que puede.

-¿Supone algo especial regresar a Valencia, aunque no sea la primera vez?

-Sí, lo es. Siempre lo es. Pero la parte sentimental ya la dejé atrás en el partido de la fase regular y ahora lo importante es poder ganar y poder hacer un buen partido. Esa parte ya está un poco olvidada.

-¿Qué ambiente espera en la Fonteta y cómo les puede afectar?

-El equipo se crece cuando el campo está bien. El del Valencia se llena en partidos importantes. El equipo ha tenido un bajón anímico tras perder en la Eurocup pero los aficionados van a ser claves para ayudarles en los momentos difíciles.

-¿Qué le parece el conflicto entre la Euroliga y la FIBA?

-Una vez más hay un conflicto entre FIBA, Euroliga… Esperemos que sea para bien, para que todos salgamos ganando y se haga una competición que favorezca a las selecciones y a los clubes. Tienen intereses diferentes y hacen la guerra por su cuenta.

-¿Y usted que opina?

-Yo soy partidario que se hagan los partidos con las selecciones. Si la Liga Endesa y la Euroliga tienen tantos partidos… Lo ideal sería que se pusieran de acuerdo e hicieran un calendario racional.