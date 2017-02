El pase mágico de Sergio Rodríguez que puso en pie a la grada

Sergio «Chacho» Rodríguez protagonizó junto a su equipo de los Sixers de Filadelfia el triunfo de la jornada en la NBA al ganar a los Heat de Miami 117-109 y cortarles racha de 13 victorias consecutivas, la mejor que se ha dado en lo que va de temporada.

El base internacional español hizo unos números discretos pero dejó una jugada para todos los resúmenes de la jornada, con un precioso pase por la espalda para dejar a un compañero solo en la línea de triple.

Sergio mixes it up and throws the behind the back pass to get the #AssistOfTheNight! #MadeInPhilapic.twitter.com/QYmJliuWzr