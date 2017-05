Pachulia y su familia reciben amenazas por la lesión de Leonard

El pívot de los Golden State Warriors Zaza Pachulia y su familia han recibido amenazas por su participación en la lesión de Kawhi Leonard, estrella de los San Antonio Spurs, durante el primer partido de la eliminatoria por un puesto en la gran final de la NBA. Lo desvela hoy el 'USA Today'.

En declaraciones a este diario, el jugador georgiano ha confesado que ha recibido numerosas amenazas a través de las redes sociales, que también se han dirigido a su mujer y a sus hijos. Por este motivo ha tenido que cerrar su cuenta de Instagram y someterse a un dispositivo de seguridad especial para su familia, con vigilancia en su domicilio y en la escuela donde estudian sus tres hijos.

«Yo, individualmente, no me preocupo por tener que enfrentarme a este tipo de amenazas, pero no soporto ver a mi familia involucrada y tener que vivir esta situación. Esto me molesta mucho. La situación es dura para mi mujer, especialmente cuando estoy fuera. Estoy casi seguro de que no pasará nada, pero creo que durante diez años nuestra familia tendrá un mal recuerdo de esto», explicó Pachulia.

El jugador de los Warriors también contestó a Gregg Popovich , técnico de los Spurs, que tras la lesión de su estrella consideró que había sido muy agresivo y que se había cometido un «homicidio» sobre el parqué. Pachulia reiteró que nunca tuvo intención de lesionar a su rival y sobre el entrenador deslizó que «es una persona muy respetada, por lo que cuando dice cualquier cosa tiene mucho impacto».

Demandado por aficionados de los Spurs

La repercusión de la lesión de Leonard fue tal que, tras el partido, un grupo de aficionados de los Spurs, que incluye a los titulares de pases de temporada y al dueño de una tienda local, presentó una demanda contra Pachulia en el tribunal de distrito del Condado de Bexar en Texas. La misma alega que las acciones de Pachulia contra Leonard «devastaron las posibilidades de los Spurs de ser competitivos» y disminuyeron «el valor de las entradas compradas por el demandante».

«Todo lo que estamos pidiendo al juzgado es que este tipo de comportamiento, que puede y causa lesiones graves a nuestro equipo, no se permita», explicó Alfonso Kennard Jr, abogado principal de los demandantes, de acuerdo a una información ofrecida por el periódico local 'San Antonio Express-News'.

Los demandantes piden indemnización por daños, no mayores de 73.000 dólares, y una orden de restricción temporal emitida que obliga a los acusados a restringir la conducta descrita.

«Mi enfoque de este juego durante 14 años que he estado en la liga es jugar duro y dar el 100 por ciento de lo que tengo», se defendió Pachulia. «Así que no estoy de acuerdo con el calificativo de que soy un jugador sucio, porque no hago concesiones en el campo como me enseñaron desde el primer día».