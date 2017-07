Cuando parecía que todo se aclaraba en el futuro de Ricky Rubio, un revés repentino acaba de echar por tierra las buenas sensaciones con las que aterrizó en Utah. Ayer se conoció la noticia que menos quería escuchar la franquicia de Salt Lake City: Gordon Hayward, su alero estrella y la pieza fundamental sobre la que giraban las aspiraciones del equipo de llegar a los playoffs, acababa de fichar por los Celtics de Boston.

De pronto todo son dudas. Ricky abandonó Minnesota y llegó confiante a un conjunto sólido, afianzado en la tabla de la Conferencia Oeste gracias al liderazgo de su «número 20». Pero llegó también expectante, con los dedos cruzados, aún sin tiempo para respirar hondo debido a una incógnita que mantenía a toda la plantilla en vilo: Hayward era agente libre. Se llegó a especular que el propio fichaje del base catalán no era sino una intentona más de la directiva para retener a su estrella. Con Ricky se juega mejor, y eso, los que luchan en el parqué, lo saben. Al final no fue suficiente, y el resoplido que toda Utah quería efectuar se ha quedado atragantado en el gaznate de los Jazz.

Sin el liderazgo indudable del alero nacido en Indiana, toda la capacidad ofensiva del jovencísimo equipo entrenado por Quin Snyder deberá ser canalizada a través de otras manos, y de pronto todas las miradas apuntan al recién llegado. Ricky es el miembro del quinteto titular con el perfil más destacado a ese respecto, por su espléndida dirección del juego y por la mejoría que experimentó durante el último tramo de la temporada pasada. Su irregularidad en el tiro es un factor que genera dudas, pero su indudable manera de hacer jugar mejor a sus compañeros es la que ha terminado decantando la balanza a su favor. Si alguien debe coger las riendas es él.

