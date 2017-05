Fue la jugada que cambió el devenir del primer partido de la final de Oeste entre los Warriors y los Spurs, la lesión de Kawhi Leonard. Hasta ese instante, a falta de 7:55 para que finalizase el tercer cuarto, el equipo de San Antonio dominaba a domicilio a Golden State por 55-76, 21 puntos de margen. A partir de ahí, los Spurs, ya sin su estrella, se vinieron abajo para acabar perdiendo el partido.

La debacle de los Spurs sin Leonard es para analizar aparte, pero la gran polémica que ha saltado en la NBA es si la acción en la que el escolta cae lesionado tiene cierta predemitación. Se cuestiona si la defensa que le hizo el pívot georgiano Zaza Pachulia cuando cayó tras hacer un tiro en suspensión a canasta no fue la más limpia. Pachulia metió su pie debajo del de Leonard, lo que provocó que el jugador de los Spurs se resintiera de un tobillo que ya tiene maltrecho.

Ha habido muchas críticas al respecto, aunque Leonard, que aún no sabe si podrá disputar el segundo partido de la eliminatoria, quita hierro al asunto: «Son cosas que suceden en cada partido, pero cuando ya estás resentido de un esguince anterior que no ha curado bien, entonces es algo normal», expresó. «Pachulia no hizo nada especial, colocó su cuerpo ante el mío para evitar que tirase con facilidad, luego con el impulso me fui al suelo y el tobillo se volvió a resentir, eso fue todo».

Leonard jugó 24 minutos antes de lesionarse y durante ese tiempo anotó 7 de 13 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y estuvo perfecto 11-11 desde la línea de personal. El gráfico que ilustra el rendimiento de los Spurs con él y sin él en el campo es demoledor.