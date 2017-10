NBA Mirotic: «Me dio dos puñetazos que ni me enteré» El pívot ha explicado cómo se produjo la pelea con Bobby Portis que le rompió la mandíbula y le causó una conmoción cerebral

Nikola Mirotic ha dado su versión sobre la pelea que tuvo durante un entrenamiento con su compañero de equipo en los Chicago Bulls, Bobby Portis, y que terminó con el pívot hispano-montenegrino en el hospital con la mandíbula rota.

El portal especializado NBAmaniacs ha tenido acceso al entorno del jugador, quien ha explicado los detalles de lo ocurrido. Según Mirotic, no llegó a producirse una pelea, sino que Portis reaccionó con dos puñetazos a un momento de tensión durante el entrenamiento. «Cuando se dio cuenta, le había dado dos puñetazos que prácticamente ni se enteró», asegura el entorno de Mirotic. «No hubo peleas antes, ni me enteré cuando me golpeó», les ha asegurado el jugador, que dice también que no tuvo tiempo para reaccionar, y que cayó al suelo inmediatamente sin oportunidad de levantarse de nuevo.

Mirotic permanecerá varias semanas de baja por culpa de la fractura en la mandíbula provocada por Bobby Portis, quien ha sido suspendido por ocho partidos por su equipo.