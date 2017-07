Transcurría el tercer cuarto del encuentro entre los Sixers y los Warriors de la Liga de Verano cuando los seguidores de la franquicia de Filadelfia se temieron lo peor. Se les vino encima un dejavú fatídico cuando Markelle Fultz cayó al suelo fulminado tras un salto y un mal aterrizado en su pie.

El base, número uno del draft, se dolía del tobillo izquierdo. De nuevo la maldición. El mal fario de los Sixers y sus primeras elecciones. Tanto Joel Embiid como Ben Simmons (que aún no ha jugado con el equipo) vieron como su primera campaña en los Sixers transcurría de camilla en camilla.

La buena noticia para los seguidores de los Sixers es que la lesión de Fultz no parece tan grave y no es más que un fuerte esguince en su tobillo. «Estoy algo aliviado tras comprobar que no es nada severo», reconocía Brett Brown, técnico del equipo que ha tenido que lidiar con esa mala fortuna de las lesiones en los últimos años.