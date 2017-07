Cada vez que se le pregunta por el final de su carrera, Pau Gasol esboza una mueca que mezcla nostalgia e ilusión. Sabe que ese momento se acerca, pero su rendimiento en la cancha le invita a posponer esa decisión. Una meta que, tras la renovación con los Spurs por tres temporadas, se sitúa ya más allá de los 40 años y tiene como horizonte los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Se cumplirán entonces dos décadas desde que el mejor jugador de la historia de España comenzó su andadura profesional. Veinte años de éxitos que tuvieron su prólogo con el oro en el Mundial Júnior de Lisboa en 1999 y que, tras un paso fugaz por el Barcelona, lucieron su esplendor en la NBA -dos anillos de campeón con los Lakers- y en la selección española, a la que Pau ha llevado a un camino alegrías que acumula ya once medallas desde que se estrenó como internacional. Ese idilio con el equipo nacional es el que el catalán quieren mantener hasta el final y por eso apunta hacia los Juegos de 2020 como su epílogo soñado.

A Pau le queda una larga senda para llegar hasta allí y su obsesión es que no sea cuesta abajo. Si está en los Juegos tiene que ser por méritos propios y para eso no hay nada mejor que la exigencia de la NBA. La decisión que tomó Gasol al principio del verano era arriesgada. En lugar de aceptar la opción que tenía de continuar en los Spurs un año más a cambio de 16,2 millones de dólares, el español prefirió ser agente libre sin esperar al próximo año para liberar de esa carga económica al equipo y buscar un contrato más largo. La jugada entrañaba cierto peligro tras un año irregular, con una lesión inoportuna, que no ha sido un problema para que San Antonio le ofreciera una renovación más extensa. A falta de que se selle de manera oficial, el acuerdo entre los Spurs y Gasol es total por tres temporadas, de las cuales solo dos son totalmente garantizadas. Estabilidad asegurada en una franquicia poco dada a los traspasos a mitad de campaña y con opciones de luchar por el anillo.

Porque si la primera «obsesión» de Pau era conseguir un contrato a largo plazo, la otra condición sine qua non que debía cumplir el equipo en el que jugara a partir de la próxima temporada era aspirar al campeonato. Las lesiones apartaron a los Spurs de ese sueño el año pasado. El español fue uno de los damnificados del equipo en ese sentido. Una fractura en el pie dejó fuera de juego a Gasol durante varias semanas. Una dolencia que no ha sido una más en su carrera. Tras volver a las canchas, su técnico -Gregg Popovich- decidió comenzar a utilizarle como sexto hombre. Un papel secundario que nunca antes había encarnado en sus quince temporadas anteriores en la NBA.

Rol de sexto hombre

Aún así, Pau supo sacar jugo a esos últimos partidos saliendo desde el banquillo. El español volvió a sacar a relucir su mejor versión ofensiva, convirtiéndose en uno de los mejores triplistas de la liga y ayudando al equipo a llegar a la final de la Conferencia Oeste, donde solo los campeones pudieron con ellos.

Pensando en superar a los Warriors, los Spurs ya se han reforzado con Rudy Gay, Joffrey Lauvergne y Derrick White, aunque la principal esperanza para dar un salto cualitativo de verdad surgió al mismo tiempo que se llegaba al acuerdo de renovación con el pívot español. Kyrie Irving, escudero de LeBron James en los Cavaliers, pedía un traspaso a la franquicia de Cleveland. Cisma que fue acogido con gozo en San Antonio, donde ya se trabaja para intentar hacerle un hueco. Con el base -25 puntos y 6 asistencias el año pasado-, los Spurs pondrían en jaque el dominio de Golden State dentro de una conferencia Oeste de alto voltaje, donde los Rockets también amenazan con dar guerra tras la llegada de Chris Paul y la posible de Carmelo Anthony.

A la espera de que se oficialice la firma del contrato, Pau Gasol continúa con su preparación previa a la concentración de la selección, con la que disputará este año el Eurobasket en busca de una nueva medalla. El español está citado eñ viernes que viene con el resto de sus compañeros. Su equipo de «amigos», con el que le gustaría acabar su viaje en la canasta dentro de tres años desde la atalaya olimpica.