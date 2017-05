Navarro y Doellman, bajas en Valencia

Más problemas para Georgios Bartzokas, que no podrá contar para el partido de este sábado en Valencia ni con Juan Carlos Navarro ni con Justin Doellman, ambos lesionados. Los dos jugadores se suman a las bajas confirmadas de Lawal y Faverani, a los que el Barcelona ha decidido rescindir el contrato. El americano tiene opciones de jugar el segundo partido de esta serie de cuartos, que se disputa el jueves, pero el capitán no llegará a tiempo y solo volvería a jugar si el Barça se mete en semifinales.

«Nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes que no tienen experiencia en este tipo de situaciones y además nos faltan dos líderes como Navarro y Doellman. No sé si podremos recuperar a alguno, pero no soy positivo. Faverani nunca se recuperó, Doellman lleva ya tres meses, Navarro seguro que no jugará en esta ronda... Es un gran desafío jugar bien sin ellos», se lamentó Bartzokas. Precisamente, el técnico griego justificó la decisión de no fichar a un jugador para suplir a Faverani en los playoff: «Desde el primer día que llegué el club me expuso el plan, competir en todas las competiciones y desarrollar a los jóvenes, que era una temporada de transición. Yo estuve de acuerdo con este plan. Por las circunstancias, muchos de nuestros jugadores han tenido que jugar muchos minutos, han mejorado mucho y han tenido roles básicos. El club ha decidido que en esta recta final les diéramos protagonismo y oportunidades a estos jóvenes».

Con este panorama y el objetivo de salvar una temporada aciaga afronta el Barcelona el primer partido de los cuartos. Los culés deberán superar el factor campo en contra ante el Valencia en la que puede ser su peor Liga en los últimos 25 años si caen derrotados en los cuarto. «Mañana empieza última parte temporada con playoff, jugamos fuera contra un gran equipo, es un gran desafío. No tenemos el factor pista y tendremos que hacer un esfuerzo extra contra un gran equipo», explica Bartzokas.

Los contratiempos que ha tenido con tantas lesiones, a los que ahora se suma el tener que afrontar un factor campo en contra ante el equipo que ya les eliminó en la Copa del Rey, no borra el optimismo de la mente del griego. «Estamos a buen nivel, en el último mes se ha podido ver una evolución, ejecutamos mejor las jugadas en ataque. El problema es que no tenemos tantos efectivos. A ver lo que aporta el banquillo. Ahora solo tenemos jugadores jóvenes que puedan salir del banquillo y espero que nos den esa energía. Estoy muy satisfecho con ellos», asegura.

«Cada partido es una historia diferente. En el último partido en Valencia competimos durante tres cuartos, ahora debemos tener estabilidad y competir los cuarenta minutos. Eso dependerá de nuestro acercamiento al partido, de lo duro que salgamos, también de los árbitros, cuyas decisiones están siendo un poquito extrañas respecto al Barça esta temporada», apunta. El técnico no tiene buenos recuerdos de sus enfrentamientos con el Valencia ni de su visita a La Fonteta. El preparador azulgrana confía en llegar a semifinales. «Vamos a ponernos a prueba a nosotros mismos. Debemos hacer algo más de lo que esperan de nosotros, es una oportunidad para que demostremos nuestro potencial», concluye.