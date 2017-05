Navarro reclama al Palau

El Barcelona recibe esta tarde (20.00 horas, Movistar+) al Valencia con la obligación de ganar si no quiere irse de vacaciones antes de tiempo, algo a lo que no están acostumbrados en el Palau. La victoria de los de Pedro Martínez en La Fuente de San Luis por un contundente 83-61 el pasado fin de semana coloca contra las cuerdas al Barcelona más irregular de los últimos años. La situación es tan comprometida y trascendente que hasta Juan Carlos Navarro se ha visto obligado a salir a la palestra para convocar al público y lanzar un mensaje de unidad. El capitán, que no podrá jugar hoy, pide un último apoyo a la masa social y advierte de que aún no han dicho la última palabra.

«Tenemos que dar la cara, tenemos que hacer un partido mucho mejor que el otro día porque estamos en una situación límite. Quiero hacer un llamamiento a toda la afición para que llene el Palau porque es un momento clave para nosotros. Aún no estamos muertos, y si ganamos puede cambiar todo. Es un partido a vida o muerte», explicó Navarro. El catalán pide aparcar los reproches para tratar de meterse en la eliminatoria y mantener las opciones de clasificarse para las semifinales: «Nos ha costado mucho jugar fuera y hemos sido bastante irregulares, pero ahora toca jugar en casa. Es una situación complicada por cómo ha ido todo. Más adelante ya seremos críticos con lo que ha pasado pero ahora sólo tenemos que pensar en este partido y estar juntos, equipo y afición». Y añade: «El Palau es importantísimo, tiene que ser como las grandes noches. Yo he vivido muchas y aunque ha sido un temporada difícil estará con nosotros y en momentos complicados del partido, que siempre lo hay, nos ayudará. Deseamos que el Palau sea un infierno», explica a ABC.

El Valencia demostró que será muy complicado, aunque Georgios Bartzokas no pierde la fe: «Ya les derrotamos en la fase regular, así que podemos volver a hacerlo». Navarro es de la misma opinión: «Será complicado porque sabemos que si perdemos estamos fuera y ellos creo que jugarán con eso. Pero ahí es donde se ha de demostrar lo que somos. Darlo todo es lo mínimo que tenemos que hacer. Si ganamos cambiará la mentalidad. Hemos quedado sextos y da igual perder uno que 22. Vamos solo 1-0 y si ganamos iremos 1-1. La moral subiría para ir a Valencia. Y lo que pasó en el primer partido no puede volver a repetirse en nuestra casa. Hay que ser mucho más duros».

Navarro está confiado. Aprieta los dientes y avisa: «Estoy mucho mejor, he empezado a correr, pero no llego a tiempo. Lo que pienso es que esta temporada quiero volver a jugar y para eso tenemos que pasar. Y como mínimo tenemos que ganar este jueves. Llevo muchos años en este club y no estoy acostumbrado a irme tan pronto de vacaciones. Nadie en el Barcelona está acostumbrado a una situación como esta pero debe ser una motivación extra para dar un plus».

Bartzokas, crítico

Georgios Bartzokas afronta el partido con moderado optimismo, aunque no escondió la mala planificación del equipo esta temporada. El técnico griego no se cortó al valorar el primer partido del playoff: «En Valencia muchos jugadores estuvieron por debajo de su nivel. Mañana tenemos que ver el Tomic real o el Rice real...». El Barcelona debe afrontar el tramo final con solo dos pívots, algo realmente insuficiente a este nivel, pero Bartzokas no quiso lamentarse pese al handicap: «Estoy muy contento con Diagné porque nos da energía e intensidad atrás. Pero a la vez no tiene experiencia aún para este nivel. Unicaja o Baskonia están fichando jugadores durante el playoff pero no estoy aquí para criticar a nadie porque soy parte del club. A final de temporada tendré muchas cosas que decir», advirtió. Y añadió: «En el momento que vimos que Faverani no podía seguir, no teníamos tiempo para traer a otro jugador y adaptarlo».