En aquel verano de 2003, el Barcelona era una balsa de aceite. Tras lograr el primer y único triplete de su historia –Copa, Liga y Euroliga–, Pesic tenía mano ancha para formar el equipo del año siguiente. Reunido con Maceiras –entonces responsable deportivo de la sección–, el serbio atisbó en la cancha del Palau a un grupo de jóvenes que estaban jugando un partido de la liga de verano. La reunión, celebrada en un despacho con vistas a la pista, comenzó a perder interés para el técnico, que solo tenía ya ojos para ese pívot tan grande que le recordaba a Divac. Ahí comenzó la historia de Marc Gasol, que catorce años más tarde de aquel encuentro con Pesic volverá a disputar un Partido de las Estrellas de la NBA, donde muchos le consideran el mejor pívot de l liga.

«Recuerdo con emoción aquella tarde en la que descubrí a Marc. Era un pívot grande y gordo que se movía con mucha soltura. Cuando acabé la reunión, le pregunté que cómo se llamaba y él solo me dijo que era Marc y que jugaba en el instituto de Memphis, donde vivía con su familia. Yo no sabía entonces que era el hermano de Pau, pero le dije que si quería podía jugar en el primer equipo del Barcelona», recuerda Pesic a ABC.

Sin creerse lo que estaba escuchando, Marc pidió tiempo para hablar con su familia. Acababa de cumplir los 18 años y el ofrecimiento le vino grande. Tenía que hablar con su familia. «A las pocas horas, vinieron él y su padre, para ver cuáles eran mis intenciones. Le dije que tenía un sitio en la plantilla. Que podía ser profesional. Se fueron y a los dos días Marc me dijo que sí y se unió a mi proyecto», señala el técnico, que un año después abandonó el cargo y dejó huérfano al español. Sin el serbio en el banquillo, y tras un fugaz paso de Joan Montes en el que sí dispuso de minutos, el pívot cayó en el ostracismo. Apenas contaba para Ivanovic y su carrera comenzó a correr peligro. Ese primer año en el Barça jugaba en el segundo equipo, aunque a veces iba convocado por Pesic. Estuvo en el banquillo, sin jugar, en la Copa de 2004 –su primer título– y se enfrentó a Pau ese verano cuando los Grizzlies visitaron el Palau en el primer enfrentamiento profesional de los dos hermanos que muy pocos recuerdan.

«Desde pequeño, era un jugador muy listo y trabajador. Era un líder para sus compañeros. Tenía talento, pero su problema era físico», apunta a ABC Joan Montes, técnico de Marc en las categorías inferiores del Barça y en el primer equipo tras la marcha de Pesic. «Recuerdo que se enfadaba bastante porque yo le hacía hincapié en el tema del peso. Se lesionó por culpa de eso y ahora ha tenido que darme la razón», señala el entrenador que dirigió los pasos del catalán en sus primeros años.

«A veces, cuando venían él y Sada a entrenar con el filial después de haber estado con el primer equipo, hacían un entrenamiento poco intenso y yo les decía que para eso, que no vinieran. Víctor protestaba un poco, pero Marc no. Decía que tenía razón y se aplicaba de nuevo con más ganas», rememora Montes, que en sus años como director de la cantera azulgrana amasó el talento de muchos jóvenes como los Gasol o Juan Carlos Navarro.

Crecimiento en Gerona

Entonces, Marc ya era un pívot que tiraba de tres con acierto y que tenía facilidad para el pase, aunque le faltaba mejorar cerca del aro para ser una amenaza mayor. Un pívot total. Ese paso adelante lo dio con Pesic, que pidió su fichaje cuando aterrizó en Gerona. «Marc no estaba cómodo en Barcelona, así que lo pudimos traer sin problemas. Apesar de llevar ya tres años en Barcelona, no era aún un profesional. Fue en esta etapa cuando comenzó a entrenar como un jugador de verdad. Hicimos un programa especial para que adelgazara y entrenábamos en sus días libres Una tarde le pedí que me enseñara sus mejores movimientos cerca del aro. Hizo uno, luego otro, y así hasta cinco. Le dije que me señalara los dos que le hacían estar más cómodo y le pedí que olvidara los demás. Esa temporada trabajamos cada tarde para automatizar esos dos movimientos. En unos meses, pasó de ser mi último pívot al cinco titular», apunta Pesic, orgulloso de haber formado parte de los orígenes del mediano de los Gasol.

El paso de los años no ha roto su vínculo con el jugador de los Grizzlies. De hecho, hace poco estuvo visitándole en Estados Unidos invitado por el propio Marc, con el que habla a menudo por teléfono. Fue en esa etapa en Gerona cuando nació el Marc que hoy es una estrella del baloncesto mundial. Ahí cambió el chip y comenzó a vivir y entrenar como un profesional. A cuidar su cuerpo y pulir su técnica. Transformación brutal que radicalizó hace unos años, ya en la NBA, cuando modificó su alimentación para hacerse más ágil y veloz. La pérdida de peso fue el empujón definitivo para pasar de ser un buen jugador a ocupar un sitio entre los mejores. Sus números crecieron hasta situarle en el medio de los focos. Los mismos que le señalarán hoy cuando salga a la pista del Smoothie King Center de Nueva Orleans para representar a España en su tercer Partido de las Estrellas.