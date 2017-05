La mala suerte de Juan Carlos Navarro

No está siendo una buena temporada para Juan Carlos Navarro. A la mala trayectoria del equipo durante todo el año hay que sumar los problemas físicos que ha sufrido el capitán del Barcelona en momentos clave y que ahora pueden privarle de participar en la primera eliminatoria del playoff por el título. Si ya se perdió la Copa del Rey por una apendicitis y el principio de temporada por una lesión muscular, ahora un pinchazo en el sóleo podría impedirle jugar ante el Valencia.

Navarro sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, es decir, en el músculo que está en la parte inferior y posterior de la pierna, debajo de los gemelos, y que sirve para elevar el talón y extender el pie. Según han informado los servicios médicos del club, jugador padece una lesión de grado II y «su evolución marcará disponibilidad», aunque parece poco probable que pueda jugar el primer partido de estos cuartos de final ante el Valencia.

Navarro notó unas molestias en el sóleo justo antes del partido que su equipo disputó este domingo en Santiago de Compostela ante el Obradoiro y ya no pudo jugar. El objetivo de los médicos es que pueda recuperarse a tiempo para ayudar a su equipo ante el Valencia (sábado, 18:00 horas) en el primer encuentro, que se disputa en la cancha del equipo del Túria. El segundo partido, en el Palau Blaugrana, se jugará la próxima semana (jueves, 25 de mayo a las 20:00 horas) y tanto el propio Navarro como los técnicos esperan que ya se haya recuperado para entonces.

«Cuando el doctor se me acerca ya me entra miedo. Es una situación muy extraña, nunca había visto algo parecido en mi vida, tantos lesionados,es difícil de superarlo. No es solo que 10 o 11 jugadores se hayan lesionado desde el principio de temporada, es que no hemos dejado de ir perdiendo jugadores. No podemos trabajar juntos y probablemente perdemos tantas bolas porque no sabemos cómo jugar juntos», se lamentaba Bartzokas hace un par de meses y trataba de justificar los problemas de su equipo a causa de los contratiempos sufridos.

Hay que tener en cuenta que el Barcelona ha sufrido esta temporada más de once lesiones de gravedad. Shane Lawal (rotura del tendón rotuliano en los Juegos Olímpicos, sigue de baja), Petteri Koponen (traumatismo craneoencefálico por accidente de coche, un mes de baja), Tyrese Rice (tendinopatía rotuliana, diez días de baja), Juan Carlos Navarro (lesión en el semimembranoso del muslo izquierdo, dos meses de baja), Justin Doellman (esguince de segundo grado en su tobillo izquierdo, un mes de baja), Pau Ribas (rotura completa del tendón de Aquiles del pie izquierdo, baja para toda la temporada), Víctor Claver (lesión en el escafoides de la mano izquierda, tres semanas de baja), Stratos Perperoglu (lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda, cinco semanas de baja), Brad Oleson (esguince del tobillo izquierdo), Alex Renfroe (rotura fibrilar en el gemelo interno de la pierna izquierda, dos meses de baja), Navarro (apendicitis, un mes de baja)...

Tal vez, de todos los contratiempos que ha sufrido Navarro este año fue la repentina apendicitis que le obligó a pasar de urgencia por el quirófano pocas después de que hubiera comparecido ante los medios para analizar la participación del Barcelona en la Copa el Rey que se iniciaba dos días después. El capitán vio desde el hospital cómo su equipo eliminaba al Unicaja pero caía en semifinales ante el Valencia (67-76), el mismo rival al que ahora se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga Endesa.