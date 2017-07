La locura veraniega de los jugadores de la NBA

El movimiento, iniciado por Tyler Currie, un «instagramer» americano, ha llegado hasta las superestrellas de la NBA. El #DriveByDunkChallenge consiste en conducir hasta alguna casa con canasta en su jardín o fachada, salir del coche con un balón, machacar el aro, volver al coche y salir corriendo; todo esto, cómo no, mientras alguien graba desde el asiento del copiloto.

Anthony Davis, el ala pívot de New Orleans Pelicans, fue de los primeros jugadores de la NBA en formar parte de este movimiento que gana adeptos cada día en Estados Unidos.

Might not want to leave your hoops out..... we coming for em!! #DriveByDunkChallenge#GivesYouWingspic.twitter.com/oeBoW4lzNs