Llull, trasladado a un hospital con una posible lesión de rodilla

El base de la selección española Sergio Llull ha sido trasladado a un hospital para someterse a examen médico en su rodilla derecha, después de tener que abandonar el partido que España disputa este miércoles ante Bélgica en el pabellón tinerfeño de Santiago Martín.

«Ha sido desplazado a un hospital cercano para hacer pruebas y estamos esperando que sea lo mejor posible», indicó con preocupación el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, en declaraciones a Teledeporte.

Terrible. No pinta nada bien la lesión de Llull. pic.twitter.com/OBTlaOROqm — Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 9 de agosto de 2017

Llull formó en el quinteto titular de Sergio Scariolo en el segundo duelo de la Ruta Ñ de preparación para el Eurobasket que comienza el 31 de agosto. El jugador del Real Madrid se retiró de la pista canaria mediado el primer cuarto con fuertes gestos de dolor tras un mal gesto de su rodilla derecha, clavada en el parqué en una entrada a canasta.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, explicó a TVE que están «muy preocupados» por el jugador del Real Madrid, que se tuvo que retirar en el ecuador del primer cuarto del partido tras pisar mal cuando se encaminaba hacia la canasta rival.

«Se le están haciendo pruebas y se ha desplazado a un hospital cercano. Estamos a la expectativa para que, dentro del susto, sea lo menos posible», añadió el dirigente. «Hay que esperar. Parece que se le ha quedado clavada la rodilla derecha y son cosas que ocurren, desgracias y estamos preocupados por el chaval, por su club y por todos», añadió Garbajosa.

Por su parte, el seleccionador español, Sergio Scariolo, explicó en el descanso del partido que la acción del escolta balear había supuesto «un trauma para todo el mundo» y que les estaba afectando «mucho». «Están explorándolo y estamos todos bajo shock, pero hasta que no nos digan nada no podemos hacer ningún tipo de proyección porque no somos médicos», dijo a TVE.