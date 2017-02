El Real Madrid jugará el sábado las semifinales de la Copa del Rey ante el Baskonia tras haber superado al Morabanc Andorra en un partido muy disputado que se decidió en la prórroga. Los blancos llegaron al tiempo extra tras un triple de Randolph que llegó cargado de polémica, ya que Llull había cometido campo atrás antes de asistirle sin que los árbitros se percataran de ello.

El base del Real Madrid subía el balón presionado por dos jugadores del Morabanc, que le obligaron a recular y pisar, sin querer, la línea que delimita los dos campos una vez que la había sobrepasado. La jugada, que pasó desapercibida en un primer momento, sí que fue puesta de relieve en la zona mixta tras el encuentro. "No he visto la jugada del campo atrás, pero creo que si comentamos cada jugada nos equivocaríamos. Si es que ha sido campo atrás, solo tengo que decir que los partidos no se resumen en una jugada", señalaba Laso sobre la acción.

Campo atrás del @RMBaloncesto en la jugada del empate de Randolph. Pisó Llull la línea de medio campo. #CopaACBpic.twitter.com/EgTW3ga7Ki — Movistar Basket (@MovistarBasket) 16 de febrero de 2017

"Llull lo hace bien para evitar la falta y parece que pisa medio campo. No lo he visto, me lo han dicho", apuntó el técnico del Andorra, Joan Peñarroya, que reconoció que la "prórroga no le sentó bien" a su equipo.