LeBron James estalla y contesta con dureza a Barkley después de que le llamase «llorón»

LeBron James se ha cansado y ha decido declarar abiertamente la guerra al exjugador y comentarista de televisión Charles Barkley. Después de ser criticado por éste por cuestionar a los directivos de los Cleveland Cavaliers, James respondió con dureza: «No voy a permitir que falte el respeto a mi legado», advirtió a través de la cadena de televisión ESPN.

«Yo no lancé a alguien por una ventana. Jamás escupí a un niño. Nunca tuve una deuda en Las Vegas. Jamás dije 'no soy un ejemplo a seguir'. Nunca llegué al fin de semana del All Star el domingo porque estuve todo el fin de semana de fiesta en Las Vegas»... se despachó la estrella de los Cavaliers rememorando algunas de las polémicas protagonizadas por el exjugador de equipos como los Sixers, Suns o Rockets. «Lo único que he hecho toda mi carrera es representar a la NBA de la mejor manera. Jamás me metí en problemas en 14 años. He respetado el deporte. Pueden publicarlo así», añadió

El estallido de James se produce tras los últimos dardos lanzados por el ahora comentarista de televisión, especialmente duro con él la semana pasada después de que se quejase de que su equipo dependa tanto de sus figuras, y cuestionase si la plana mayor estaba contenta con ganar sólo un título. Barkley tildó sus comentarios de «inapropiados» y le calificó de «llorón». «Le han dado todo lo que ha pedido, los Cavaliers tienen la nómina más cara de la NBA y ahora lo que tiene que hacer es jugar mejor como equipo y no criticar. No puede aspirar a que sus compañeros lo hagan todo», criticó.

James inicialmente no hizo caso a Barkley, al señalar que su propósito sólo era aumentar los niveles de audiencia de su programa en TNT, pero tras estas últimas críticas decidió después que no podía dejarlo pasar y la tomó con él, que nunca ganó un campeonato de la NBA. «Es un resentido», destacó James. «¿Por qué es creíble lo que dice? ¿Porque está en televisión?».

«Si esto le motiva a querer hablar conmigo, todos conocen el itinerario», señaló la estrella de los Cavaliers. «Sabe dónde voy a estar. Que no se me acerque durante el partido de las estrellas a darme la mano con una sonrisa».

James insistió en su opinión de que Cleveland tiene que jugar mejor, y mientras tanto, prometió que no dejará pasar por alto las críticas. «Me harté de callarme la boca. Hay un nuevo jefe en la liga».

Por su parte, Barkley se lo tomó con cierta guasa: «Me dio la risa, porque se nota que hizo algún trabajo de búsqueda en Google para encontrar algunas cosas relacionadas con mi persona». «Era joven cuando yo jugaba y aprecio su interés, pero no me siento mal por lo que ha dicho y al contrario me mantengo en la crítica que realice porque considero que era justa», argumentó. «De hecho, algunas de las cosas que dijo de mi son correctas, pero él no puso ningún mensaje de que lo que yo expresé acerca de él que fuese incorrecto», valoró Barkley. «Algunos dentro de la liga pueden sentirse intimidados por LeBron, pero no seré yo el que tenga ese problema», zanjó el comentarista de la TNT.