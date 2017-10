Real Madrid Laso, el Ferrándiz de Florentino Pérez Con la renovación del técnico hasta 2020, el presidente del Real Madrid da estabilidad al éxito de la sección de baloncesto

Hace ya seis años y medio que Pablo Laso aterrizó en el banquillo del Real Madrid. Lo hizo por la puerta de atrás, tras la negativa de varios técnicos de relumbrón que declinaron el ofrecimiento de la por entonces maltrecha sección de baloncesto del club blanco. En aquel momento, la única idea del entrenador vasco era devolver las señas de identidad al equipo. Echar la vista atrás y recuperar aquel estilo alegre y de marcado acento español que tantos éxitos había dado en el pasado.

Lo que vino después es ya historia del Real Madrid. Trece títulos en seis temporadas, incluida la Copa de Europa lograda en 2015. Ahora, con el anuncio oficial de la extensión de su contrato hasta 2020, Laso prefiere mirar hacia el futuro y evitar paralelismos que son inevitables. «No me gusta que me comparen con Pedro Ferrándiz ni con Lolo Sainz. Son dos referentes muy por encima de Pablo Laso y que reflejan el crecimiento de este club en su sección de baloncesto. Aellos tenemos que agradecerles mucho que hoy exista este equipo y sea reconocible a nivel mundial», señalaba ayer el técnico del Real Madrid.

Florentino Pérez ha encontrado en él la estabilidad y el éxito de su proyecto para la sección de baloncesto y esa confianza ha quedado reflejada en la renovación hasta 2020. Si nada se tuerce, Laso cumplirá entonces nueve temporadas como técnico del Real Madrid y solo Lolo Sainz (14) y Pedro Ferrándiz (12) quedarán por delante de él como entrenadores con más años al frente del banquillo del club más laureado de Europa.

La filosofía de Laso pasa por aglutinar lo mejor del talento nacional que no esté en la NBA y complementarlo algún jugador extranjero que se adapte a la idiosincrasia del club y busque una estabilidad a largo plazo. Además, desde su llegada se ha reforzado el trabajo de cantera, que en los últimos años ha dado grandes resultados. «En mi primer año llegó aquí un jugador del que ahora habla todo el mundo, que es Luka Doncic. Esto es fruto del trabajo que hemos hecho todos para que jugadores nuestros crezcan y el equipo sea competitivo», apuntó el técnico antes de viajar a Kaunas.