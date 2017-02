Juancho se consagra

El baloncesto español vivió otra noche histórica con el ala-pívot novato Juancho Hernangómez que fue el gran protagonista del partido que los Nuggets de Denver ganaron por paliza de 132-110 a los Warriors de Golden State y empataron la mejor marca de triples de la NBA.

Juancho salió como titular recibiendo toda la confianza del entrenador Michael Malone, y no le defraudó sino que le reafirmó todo el potencial que posee de cara al futuro.

El menor de los hermanos Hernangómez, que jugó 43 minutos, el que más de ambos equipos, brilló como líder de los Nuggets al conseguir doble-doble de 27 puntos -mejor marca como profesional-- y 10 rebotes, que lo dejaron al frente de una lista de seis jugadores, incluidos los cinco titulares, que tuvieron números de dos dígitos.

El jugador madrileño de 20 años anotó 6 de 9 triples, que ayudaron a los Nuggets a sumar 24 canastas después fuera del perímetro, lo que les permitió empatar la mejor marca en la historia de la NBA.

Los Nuggets empataron la marca de triples que los Rockets de Houston establecieron el pasado diciembre ante los Pelicans de Nueva Orleans, y pudieron haberla superado de no haber fallado las dos últimos tiros que hicieron desde fuera del perímetro que les dejó al final con 24 de 40, comparados a los 8 de 32 de los Warriors.

Hernangómez también encestó 3 de 4 desde la línea de personal, siete de los rebotes fueron defensivos, dio dos asistencias, recuperó un balón, perdió otro, puso un tapón y cometió tres faltas personales.

Juancho was on fire from beyond the arc! 6 of 9 for the rookie.#Nuggets#MileHighBasketballpic.twitter.com/F8I8sZDlVq